L’OL protège son dernier bijou. Les pensionnaires du Groupama Stadium veillent de près sur Houssem Aouar. Révélation de la saison, le jeune homme de 19 ans n’a pas mis longtemps à se faire une place dans le onze de Bruno Genesio. Il n’a pas mis longtemps non plus pour convaincre les amoureux du beau jeu et tous les recruteurs des cadors européens. Le 5 décembre dernier, nos confrères de L’Équipe ont révélé que le FC Barcelone était venu supervisé à plusieurs reprises un talent qui avait déjà tapé dans l’œil de Liverpool quelque temps avant son éclosion au plus haut niveau à Lyon. Dans la journée, Jean-Michel Aulas avait profité de l’Assemblée Générale d’OL Groupe pour montrer les crocs. « Houssem (Aouar) veut rester à Lyon pour réussir ici. Il va rester. OL Groupe n’a pas du tout l’intention de le lâcher. On prend plutôt ça comme un compliment car les performances de notre centre de formation sont excellentes. Les jeunes joueurs savent qu’à l’OL, ils peuvent réussir. C’est une spirale vertueuse ».

Le club, le staff et son entourage surveillent aussi de près toute l’agitation régnant autour du phénomène de 19 ans. Il faut dire que le jeune homme ne cesse d’impressionner ces dernières semaines. Après avoir été remplaçant en début de saison contre Nantes (4ème journée, 26 août) et contre Paris (6ème journée, 17 septembre), celui qui s’était posé des questions durant le mercato a été lancé dans le grand bain alors que Memphis était dans une période creuse. Et une fois qu’Aouar a eu sa chance, il l’a saisi à fond. Ses qualités n’ont pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Très élégant balle au pied et doté d’une technique au-dessus de la moyenne, il impressionne par sa vision de jeu excellente ou encore son incroyable polyvalence. Un atout de taille dans le jeu de Bruno Genesio qui n’hésite pas à jouer la carte Aouar à différents postes.

Aouar joue à fond la carte de la polyvalence

Aligné sur l’aile gauche comme sur l’aile droite dans le 4-2-3-1 de l’OL, il a aussi été utilisé au milieu de terain aux côtés de Lucas Tousart. Aouar a aussi évolué dans un 4-3-3 avec Tousart et Ndombélé face à Montpellier (lors de la suspension de Nabil Fekir après le derby). Véritable couteau suisse, Aouar met de la bonne volonté mais ses qualités, notamment sa qualité de passe, sont plus exploitées lorsqu’il est aligné au milieu, où il est d’ailleurs régulièrement préféré à Tanguy Ndombélé, pourtant lui aussi bon depuis son arrivée à Lyon. Contre le LOSC, c’est en étant aligné sur l’aile droite, suite à la blessure de Bertrand Traoré, qu’il n’avait pas montré son meilleur visage. Dimanche soir face à Marseille, il n’a pas livré une belle partition, lui qui était aligné sur le côté gauche, en lieu et place de Memphis. Un poste où il avait pourtant été plutôt bon lors de ses premières apparitions.

Après la rencontre, Houssem Aouar a confié : « Ça a été un peu plus compliqué, je pense, que sur les matches précédents. J’apprends à chaque match. Je sais qu’on ne peut pas être très bon ou bon à chaque match. L’essentiel c’était la victoire et surtout les trois points. Puis, à la question "est-ce que vous aimeriez être fixé à un poste ? », il a répondu : « Pas mal la question (rires). Fixé ? Je ne sais pas. Après, comme je l’ai dit et je le répète à chaque fois, là où le coach me mettra j’essayerais d’être performant. C’est vrai que naturellement, je suis plus à l’aise dans l’axe. Mais c’est comme ça, il faut s’adapter au haut niveau (...) Il faut se satisfaire de ce qu’on a aussi. Je suis sur le terrain. Je suis encore jeune. Je profite au maximum ». Après une première année à attendre son heure (4 matches), Houssem Aouar (3 buts dont 2 contre Amiens, 2 passes décisives, 13 matches dont 11 titularisations en L1) ne revendique encore rien et profite à fond du temps et de la confiance que lui accorde Bruno Genesio. Un coach qui a donc décidé de miser sur la polyvalence plutôt que la stabilité à un poste pour offrir plus de possibilités à la pépite rhodanienne. Une pépite qui, même si elle apporte plus dans l’entrejeu, s’impose désormais comme une pièce essentielle à Lyon.