Ces deux dernières semaines, il y a eu une trêve internationale. Mais entre les supporters de l’OL et le club rhodanien, il n’y a visiblement pas de trêve qui tienne. Hier, les joueurs de Bruno Genesio avaient une rencontre ultra-importante à jouer au Groupama Stadium contre le Toulouse FC dans la course au podium. En effet, l’Olympique de Marseille l’avait emporté ce samedi à 17h00 contre Dijon (3-1) et possédait donc à nouveau cinq points d’avance sur l’OL.

Mais Memphis Depay et ses compères on fait le boulot puisqu’ils se sont imposés sur le score de deux buts à zéro. Sauf que l’accueil des supporters lyonnais n’a pas franchement été tendre malgré la dernière victoire contre l’OM (3-2). Une banderole avait été ainsi déployée par les fanatiques des Gones avec inscrit : « vous vous êtes trop souvent foutus de nous ! Marseille ne fera pas oublier Moscou ». Visiblement, la défaite en huitièmes de finale de la Ligue Europa a encore du mal à passer.

« C’est extrêmement dur »

Par conséquent, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL jamais silencieux lorsqu’il s’agit de son club (pas seulement), a eu des mots assez durs envers les siens. « L’accueil des supporters ? C’est un drame pour moi. Quand on a 60 points, qu’on a battu les trois premiers à domicile, qu’on a gagné 5-0 à Saint-Étienne, qu’on a gagné à Marseille, à Nice... », a-t-il indiqué en zone mixte avant de poursuivre sur le même rythme qu’on lui connait bien.

« C’est extrêmement dur et ça donne une image, auprès des partenaires économiques, qui n’est pas celle du club. Pour Lyon, c’est un tour de force de réunir autant de partenaires économiques. On a besoin de solidarité », a-t-il ainsi poursuivi. Nul doute que ces arguments ne seront probablement pas entendus par les contestataires qui semblent se concentrer sur le terrain et qui commencent, pour la majorité, à ne plus vraiment gouter les sorties de leur président.