Quand il s’agit d’aborder le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas reste tout sauf peu loquace. Le patron de l’Olympique Lyonnais a accordé une interview ce jeudi au Parisien où il accepte d’évoquer sa relation Al-Khelaïfi. Si des divergences d’opinions ont souvent opposé les deux hommes, JMA n’en conserve pas moins un profond respect pour son homologue parisien. Mais en ce qui concerne le modèle économique incarné par son club, cela devient une autre histoire...

« J’adore Nasser, c’est une personnalité attachante. Il a plein de qualités. Maintenant, le modèle qu’il représente, je le trouve dangereux pour le football français. On n’arrive pas à avoir des informations précises mais un budget annuel de l’ordre de 800 millions d’euros, c’est beaucoup et dangereux pour les clubs à taille humaine, » explique ainsi Aulas. Ce dernier pousse le débat encore plus loin, et entre dans un argumentaire visant à justifier son opposition au projet parisien. Pour Jean-Michel Aulas, les zones d’ombres ne manquent pas autour du Paris SG version QSI.

Aulas remet en cause les ressources financières du PSG

« C’est un manque d’équité. Il y a le sujet des moyens sans limites, le sujet des conflits d’intérêts, il y a le sujet général du respect des règles du fair-play financier. Neymar, par exemple, je ne sais pas s’il est salarié à 100% du PSG ou salarié en partie du Qatar pour la Coupe du monde, » lâche ainsi le président du club rhodanien. L’intéressé n’hésite pas à donner du grain à moudre à tous ses détracteurs qui l’accusent de toujours stigmatiser les démarches parisiennes.

« Quand le PSG gagnera la Ligue des champions, le foot français en bénéficiera. Je ne suis pas négatif à 100%, j’essaye de faire une analyse objective. Je ne veux pas être taxé d’antiparisianisme, anti-PSG ou anti-Nasser, » observe JMA. Voilà une nouvelle sortie médiatique qui devrait épicer à les retrouvailles entre les deux protagonistes dimanche soir au Groupama Stadium. Qu’on se le dise, entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain c’est plus qu’une question de suprématie nationale pour le duo Al-Khelaïfi-Aulas. C’est aussi une confrontation fratricide entre deux présidents assoiffés de succès...