Recruté par l’Olympique Lyonnais durant les toutes dernières heures du mercato estival, Moussa Dembélé (22 ans) n’avait pas encore inscrit le moindre but lors de ses deux premiers matches disputés avec les Gones (contre Caen et Marseille). Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme, mais pour le déplacement à Dijon, Bruno Genesio attendait une réaction de sa recrue phare. Remplaçant face à l’OM, Dembélé était cette fois-ci bien titulaire à la pointe du 4-3-3 lyonnais, avec Bertrand Traoré et Martin Terrier à ses côtés.

Un système adapté aux qualités d’un attaquant jugé polyvalent par Genesio. Et ça s’est vu hier sur la pelouse de Gaston-Gérard. Très en jambes, Dembélé a multiplié les efforts et énormément pesé sur la défense adverse. Un travail payant puisqu’il lui a fallu moins de trois minutes pour plier le match grâce à un doublé inscrit aux 16e et 18e minutes. Une performance notable, car l’ancien pensionnaire du Celtic Glasgow est le premier joueur de l’OL à marquer un doublé en moins de trois minutes dans un match de Ligue 1 depuis la performance de Michel Bastos le 21 février 2010 face à Sochaux (4-0).

Dembélé enfin lancé

Attentif aux prestations des remplaçants de l’OM titularisés hier, Bruno Genesio n’a pu qu’apprécier la réponse de certains comme Lucas Tousart (qui a tout de même été expulsé) et donc Moussa Dembélé. « Tous les joueurs entrés dans l’équipe ont été très performants. Ça montre le bel état d’esprit de chacun. C’est important, car on enchaîne des matches tous les trois jours. » Des compliments partagés par Anthony Lopes. « Ça montre leur professionnalisme, ça montre qu’ils sont concernés même s’ils jouent un peu moins. Et ces changements n’affaiblissent pas l’équipe. Si on enlève un, deux ou trois joueurs, ça ne change pas grand-chose ».

Forcément heureux d’avoir débloquer son compteur but avec l’OL, Dembélé peut également se réjouir de la belle complicité affichée avec l’un des hommes en forme du groupe rhodanien, Tanguy N’Dombélé. « Marquer pour moi ? C’était important oui et non. Mais c’est vrai qu’il compte. Après, j’ai essayé de faire le travail collectif. On a besoin d’un peu de temps pour se trouver. Tout n’est pas parfait encore, mais on a réussi à créer des automatismes ». Et si cette mise sur orbite reste à confirmer ce week-end contre Nantes, elle tombe quand même au bon moment alors que se profilent à l’horizon le match de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk et le choc de L1 face au PSG.