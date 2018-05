Ces dernières heures, Nabil Fekir a affolé la planète football. Malgré lui, le capitaine de l’Olympique Lyonnais s’est retrouvé au centre des rumeurs les plus folles sur son avenir. Annoncé avec insistance en Angleterre la saison prochaine., le milieu offensif rhodanien aurait même déjà scellé un accord avec Liverpool. Une information qui avait fait bondir le président de l’OL Jean-Michel Aulas. Ce dernier avait fermement démenti ces informations à l’issue de la rencontre face à l’ESTAC (3-0).

Mais qui mieux que l’intéressé pouvait s’exprimer sur son avenir ? Dans une interview accordée au quotidien l’Equipe, l’international français a effectué une petite mise au point sur son avenir. Le principal protagoniste le jure, rien n’est acté concernant la suite de sa carrière. « J’ai lu qu’on m’envoyait un peu partout. Mais comme je l’ai déjà dit, je suis à Lyon, il reste deux matchs et ensuite on verra. En tout cas, je vous le garantis, pour l’instant, il n’y a rien. Le président me fait confiance, et je suis très bien à l’OL, » affirme avec vigueur le natif de Lyon.

Nabil Fekir ne dispose d’aucun accord moral avec Aulas

Si plusieurs médias annonçaient l’existence d’un accord moral avec son président Jean-Michel Aulas, Fekir a tenu une fois encore à rétablir la vérité sur ce pacte supposé avec JMA. « Comme à chaque joueur quand il signe un contrat, le président m’avait dit qu’on discuterait le jour où je souhaiterais partir. Mais je ne dispose d’aucun accord pour partir en fin de saison.

Je suis en contrat jusqu’en 2020. Et je laisse faire le destin, » précise enfin le joueur lyonnais. Si le chouchou du Groupama Stadium concède volontiers qu’une qualification en Ligue des champions pourrait peser dans son choix futur, rien n’est donc encore acté. Le feuilleton Nabil Fekir connaît donc un nouveau rebondissement et risque d’enflammer le mercato estival...