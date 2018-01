Le mois de janvier devrait être plutôt calme du côté du Groupama Stadium. Présent en conférence de presse en cette journée de mercredi, le président de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé sur le mercato rhodanien. Il a notamment expliqué qu’il ne devrait pas y avoir d’arrivées, le mercato estival dernier étant jugé comme réussi, alors que l’équipe tourne bien et ne connaît pas de pépins physiques majeurs. Seule une opportunité de marché pourrait pousser les Lyonnais à passer à l’acte. En revanche, ça pourrait être un peu plus animé du côté des départs.

Ainsi, Clément Grenier a déjà demandé à quitter le club à la recherche de temps de jeu régulier. « Aucun désir de quitter le club n’est revenu de la part d’autres joueurs que Grenier », a d’abord lancé Bruno Genesio, aussi présent, avant qu’Aulas enchaîne : « c’est un professionnel qui est allé à Rome l’an dernier, je suppose qu’il revendique de jouer et a ouvert la porte en disant être prêt à faire des sacrifices financiers. Ça devrait se conclure rapidement, c’est un bon joueur, ancien international, totalement guéri. La porte est entrouverte, pas qu’on veuille qu’il parte, mais il veut jouer, il a des gens compétents autour de lui qui l’aident à trouver un point de chute ».

Un rendez-vous à venir avec le clan Geubbels

Autre dossier chaud, celui du petit prodige Willem Geubbels (16 ans). Son contrat expire en juin 2019, et le club lui a déjà fixé un ultimatum pour que sa situation soit réglée rapidement. Une date limite a ainsi été fixée au 31 janvier. « Je n’y pense pas à l’instant T mais s’il faut faire un exemple, dans un sens ou dans l’autre, on le fera. Soit en le gardant, en lui faisant un contrat sur mesure, soit en le cédant. Car, dans la stratégie qui est la nôtre, on ne peut pas, pour des raisons financières, ébranler l’académie et l’institution », confiait le président lyonnais à l’Equipe le 24 décembre dernier.

Il s’est à nouveau exprimé sur ce dossier épineux aujourd’hui : « on en avait beaucoup parlé avec Bruno et les gens qui participent au recrutement, je vais rencontrer le papa de Willem, on va faire en sorte de trouver une solution avant 31 janvier. Non par acte d’autoritarisme pas sain, mais on a besoin de légitimer les investissements de la formation, construire l’équipe de demain. Bruno a intégré ce jeune joueur à l’équipe, il a été préparé avec l’équipe réserve, il a déjà fait des entrées en jeu. On a besoin de savoir avant fin du mois de janvier, lui a envie de rester à Lyon ». Voilà qui est clair...