« Si Mariano manque à l’OL ? Il a un instinct de tueur, donc dans ce domaine-là oui, mais d’autres joueurs l’ont. Je pense notamment à Moussa Dembélé », a avoué Bruno Genesio mercredi matin en conférence de presse. Réputé pour sa grinta et son obsession du but, Mariano Diaz avait été l’un des hommes en forme du début d’année puisqu’il avait planté 8 buts en 12 matches toutes compétitions confondues au même stade de la saison en 2017-2018. Le remplacer était donc une mission très compliquée. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium ont misé sur Moussa Dembélé qui, lui aussi, a cet instinct de tueur dans la surface. Et il a déjà pu le prouver cette saison. Contrairement à Mariano, l’ancien joueur du Celtic n’a pas pu faire la préparation estivale puis le début de saison avec les Gones puisqu’il a signé le 31 août.

Quinze jours plus tard, il a fait ses grands débuts face à Caen. Au total, le natif de Pontoise a joué six rencontres toutes compétitions confondues (5 en championnat et 1 en Champions League). Le temps pour lui de trouver le chemin des filets à 4 reprises. Après avoir inscrit un doublé face à Dijon (26 septembre) en bon renard des surfaces, puis un but face au Shakhtar Donetsk (2 octobre), Dembélé a ouvert le score face à Nîmes vendredi soir à domicile. Servi parfaitement par Marcelo dans le dos de la défense, il a évité avec brio Briançon avant de glisser le ballon dans les cages de Bernardoni qui venait à sa rencontre. Il aurait même pu signer un doublé à la 69ème. Seul face à Bernardoni, il a trop croisé son tir.

Genesio et Memphis ravis pour Dembélé

Quoi qu’il en soit, il a semblé de plus en plus à l’aise dans une équipe où il prend ses marques finalement. Il a tenté (frappe au-dessus du cadre à la 3e, tête captée par Bernardoni à la 20e), provoqué (coup franc obtenu à l’entrée de la surface à la 24e). Même si parfois il a manqué encore d’automatismes avec certains de ses coéquipiers, il s’est rendu disponible (il a fait beaucoup d’appels) et n’a pas hésité a échangé avec eux sur le terrain. On l’a vu demander à Houssem Aouar de lui donner le ballon dans la surface ou encore discuter entre deux actions avec Memphis Depay. L’ancien joueur de Fulham a été remplacé à la 77ème minute après avoir rendu une copie plutôt correcte. La Rédaction FM l’a d’ailleurs élu homme du match. Le principal intéressé ne s’est pas arrêté face aux médias après la rencontre. Mais il a quand même tweeté : « Un plaisir de marquer à la maison devant vous et valider une victoire importante avant la Champions League ! Merci pour votre soutien ».

D’autres se sont chargés d’évoquer sa rencontre. Bruno Genesio était ravi pour son joueur qui doit gagner en confiance. « C’est important que Memphis et Moussa (Dembélé) aient marqué pour la confiance. Je crois qu’on doit encore s’améliorer dans l’efficacité offensive car on a eu encore des occasions assez nettes. Mais le plus important est de se créer des occasions. Ça montre qu’on a du talent et qu’on arrive à amener le ballon dans la zone de vérité. Je pense que pour Moussa (Dembélé) et pour Memphis, c’était important de marquer ». Également buteur, Memphis a salué la prestation de son coéquipier. « Moussa est un grand talent. Vous savez, il est nouveau. Il faut qu’on joue ensemble pour mieux se trouver et savoir comment l’un et l’autre se déplace. Mais ça prend du temps. Il a marqué un but magnifique et difficile. Il doit continuer comme ça ». L’OL compte sur lui pour le faire mardi en Ligue des Champions face à Hoffenheim.