La recherche d’apaisement entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, en vue de la finale de la Ligue Europa prévue le 16 mai à Lyon entre l’OM et l’Atlético Madrid, a été freinée hier par l’officialisation de nouvelles sanctions pour les joueurs rhodaniens suite aux incidents survenus durant le OM-OL du 18 mars dernier. Si Adil Rami garde le même tarif (3 matches fermes), Anthony Lopes, Marcelo et Diakhaby ont eux pris plus cher. Ce qui a eu le don d’agacer l’OL, qui a réagi hier soir par un communiqué.

Mais Jean-Michel Aulas ne s’est pas privé de parler en son nom, après le match de l’OL féminin face à Montpellier lundi soir. Le président rhodanien a dit toute sa déception de voir la commission d’appel de la FFF alourdir les sanctions, alors que lui-même n’avait pas fait appel. « C’est une grande surprise. Je n’imaginais pas qu’une commission d’appel puisse déjuger une commission de première instance. Nous sommes des gens légitimistes et j’avais décidé de ne pas aller devant cette commission d’appel car je suis membre du Comex de la Fédération. Le club qui a fait appel est venu obtenir la pénalisation du club qui n’avait pas fait appel et avec lequel il est concurrent pour la Ligue des Champions. Et on sait qu’un accès à la Champion’s League, c’est 40 à 50 millions. C’est une décision inattendue et très surprenante », a-t-il affirmé, le visage fermé.

« Je ne tiendrai pas des propos à la Eyraud »

« Nous sommes sans défense car l’axe central sera complètement décimé. On avait déjà l’absence de notre gardien international. C’est vraiment un coup dur porté. Je ne sais pas si les clubs concurrents de Strasbourg dans la course au maintien vont apprécier », a-t-il poursuivi, en évoquant le prochain match de Ligue 1 prévu samedi prochain à 21 heures. Aulas a cependant profité de ces nouvelles peines jugées injustes pour motiver ses troupes dans le sprint final, alors que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est en jeu.

« Je ne tiendrai pas des propos à la Eyraud. Je vais faire en sorte de rester très digne. Et on présentera les forces vives qu’il nous reste pour ces deux derniers matches. Je suis convaincu que ceux qui auront la charge de représenter le blason de l’OL sauront se souvenir qu’on a été sanctionné injustement. (…) On ne va pas laisser ce plaisir à ceux qui ont imaginé que c’était possible. Je vais assumer, on va assumer, et Bruno Genesio aussi. Et les joueurs qui sont là pour remplacer ceux qui sont sanctionnés aussi. Je pense à Marcelo, qui a été malmené pendant tout le match...Quel était le mobile de l’OL pour aller faire des embrouilles à la fin d’un match qu’il avait gagné ? C’est ça qui est paradoxal. On gagne contre Marseille et on se retrouve sanctionné à deux matches de la fin… Ceux qui connaissent jugeront, moi je suis très surpris et déçu », a-t-il conclu. De quoi tendre encore plus les relations entre Lyonnais et Marseillais.