Début août, l’Olympique Lyonnais avait fait forte impression. En ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1, le club rhodanien avait facilement battu l’AS Monaco au stade Louis-II (3-0). Et quelques jours plus tard, la formation de Sylvinho a étrillé Angers dans son Groupama Stadium sur le score de 6-0. Un message fort envoyé par les Gones, mais la suite n’a pas été glorieuse. Car depuis ce match, l’OL a enchaîné six matches sans victoire toutes compétitions confondues, dont un nul mercredi soir au stade Francis-Le Blé contre le Stade Brestois 29 (2-2). Outre le résultat, c’est surtout l’état d’esprit des Lyonnais qui a été pointé du doigt. Revenu cet été à l’OL en tant que directeur sportif, Juninho a donc livré ses impressions sur cette passe compliquée avant le match décisif face au FC Nantes (samedi à 13h30, à suivre sur notre live commenté).

Interrogé par OLTV, le Brésilien est d’abord revenu sur la discussion de ce vendredi entre les joueurs et le staff lors d’une longue séance vidéo : « c’est vrai qu’aujourd’hui, c’était la première fois que les joueurs se sont exprimés, et ça s’est bien passé. C’était important de les écouter. On sait que c’est un moment difficile, il ne faut pas le cacher. On ne joue pas bien, on ne se crée pas beaucoup d’occasions. Ça fait un bon moment qu’on ne gagne pas, même si on fait des matches nuls. Mais on produit moins de jeu. (...) On est sous pression, c’est l’Olympique Lyonnais, on est une grande équipe, on est là pour gagner. Et avec des prestations comme ça, c’est normal que les supporters ne soient pas contents du tout. (...) Depuis un bon moment, les prestations sont moins bonnes et on en a discuté. »

« Je n’ai jamais vu des joueurs trop gentils réussir une belle carrière »

La discussion du jour a donc été constructive. Mais au micro de la chaîne du club, Juninho a tout de même tenu à remettre un coup de pression à ses troupes. « C’est normal que quand tu ne joues pas bien, tu commences à douter. C’est à nous, le staff, de savoir comment mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Quand on regarde notre effectif, il n’y a pas forcément de leaders, il y a des joueurs qui ont du mal à dire les vérités à un autre... On ne voit jamais des discussions plus fortes. À mon époque, quand on gagnait, on avait pas mal de problèmes dans le vestiaire mais ça ne voulait pas dire qu’on ne vivait pas bien ensuite, a lâché l’ancien milieu de terrain avant de poursuivre. C’est la compétition, c’est de la rigueur, c’est l’envie de gagner ! Je n’ai jamais vu des joueurs trop gentils réussir une belle carrière. Sans un niveau d’agressivité élevé, on ne va nulle part. Tout le monde est responsable, c’est moi, le staff, le coach... Il faut qu’on se remette tous en question pour mieux jouer, gagner trois points et repartir de l’avant. »

Mais le directeur sportif des Gones ne s’est pas arrêté là. Avant la rencontre de demain contre les Canaris, Juninho, qui a également apporté son soutien à Sylvinho, a demandé une cohésion pour ne pas sombrer. « Il faut avoir une équipe qui va vers l’avant, que ça soit un joueur qui va jouer deux minutes ou 90 minutes. C’est ce que je demande aux joueurs. À partir de là, on va voir comment l’équipe va se comporter mais j’ai confiance. On va faire un bon match contre Nantes, a expliqué le dirigeant de 44 ans avant de conclure sur le mécontentement des supporters. Je ne peux pas contrôler les supporters, c’est ça que j’ai dit aux joueurs. Si les supporters nous sifflent, c’est leur droit, on est professionnels, on a l’habitude de ça. (...) Ça fait partie du foot. Ils payent les billets, ils regardent les matches d’une façon différente mais si tu es agressif sur le terrain, si tu envoies le message aux supporters que tu as envie de gagner, que tu portes le maillot avec fierté, c’est autre chose ! » Rendez-vous donc samedi pour un match très important pour l’OL...

