« L’Olympique Lyonnais informe que les négociations tripartites menées avec le club de Liverpool et Nabil Fekir pour le transfert du capitaine de l’OL n’ont pas abouti et que l‘Olympique Lyonnais a décidé de mettre un terme à cette négociation ce soir à 20h », indiquait hier l’Olympique Lyonnais dans un communiqué publié en début de soirée. Dans la foulée, le meneur de jeu rhodanien entrait en jeu pour l’équipe de France contre les USA (1-1).

Pourtant, tout semblait bien parti. Conformément à la demande de Didier Deschamps, Nabil Fekir était en train de régler son cas avant la Coupe du monde. Il avait même passé sa visite médicale pour s’engager avec les Reds à Clairefontaine, le centre d’entraînement des Bleus, comme l’a lui-même avoué Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Mais alors, que s’est-il passé pour que le transfert tombe à l’eau alors que tous les signaux étaient au vert ?

Son genou est-il trop fragile ?

Plusieurs hypothèses sont émises ce matin. Dans le journal régional Le Progrès, on pense notamment à une baisse de l’offre des Anglais. Dans un premier temps, le club de Jürgen Klopp aurait proposé 65 millions d’euros plus 7 de bonus tandis que la seconde offre était, semble-t-il, bien plus basse puisqu’elle était de l’ordre de 55 millions d’euros, plus 5 de variables. Sinon, un problème de santé n’était pas forcément à exclure non plus.

Dans un premier temps, ce sont les journaux anglais qui ont révélé que l’international français n’avait pas passé avec succès la visite médicale. C’est aussi ce que révèle le journal L’Équipe ce dimanche. Le quotidien avance que pour ce type de transferts, les examens médicaux sont plus poussés et qu’on verrait toujours des traces de son opération des ligaments croisés de septembre 2015. En outre, le joueur a subi une arthroscopie du genou droit cette saison. Reste maintenant à savoir si les deux parties sont dans une simple posture de négociations ou si le dossier Liverpool est définitivement clôt. Quoi qu’il en soit, Nabil Fekir va jouer la Coupe du monde avec les Bleus et son avenir est plus qu’incertain.