L’OL est capable du meilleur, mais également du pire cette saison. Si les pensionnaires du Groupama Stadium ont sorti de très gros matches, que ce soit face à Marseille ou Manchester City, cela a été beaucoup trop rare. Cette année, les supporters comme les observateurs assistent très souvent à des prestations inabouties et pas toujours très intéressantes au niveau du jeu. Ce fut le cas samedi lors de la réception des Girondins de Bordeaux. Durant 90 minutes, les hommes de Bruno Genesio ont livré un match tout simplement catastrophique. De l’envie, de la hargne, du rythme, du jeu, il a tout manqué aux Gones, qui ont perdu énormément de ballons. Les courageux qui sont venus braver le froid en ce début du mois de novembre n’en ont pas eu pour leur compte. Individuellement, des éléments à l’image de Marcelo, dans le creux depuis quelque temps maintenant, ou de Bertrand Traoré, entré à la mi-temps sans avoir l’envie d’apporter quoi que ce soit, n’ont pas été à la hauteur.

Une prestation indigne que Bruno Genesio a analysée en zone mixte. « C’est une grosse déception par rapport à ce qu’on a montré et surtout à ce qu’on n’a pas montré. Je crois que ça a été certainement le plus mauvais match depuis très longtemps. Il n’y a rien eu dans notre match, ni avec le ballon, ni sans le ballon. C’est presque miraculeux qu’on s’en sorte avec un tel score (...) Il faudra discuter entre nous et revoir le match. C’est difficile à expliquer. Il a manqué de tout ce soir pour faire mieux. A la pause, on voulait rééquilibrer le milieu de terrain et reformer un bloc pour mieux défendre. On a manqué de simplicité, de mouvement et de la confiance aussi, je pense. On n’a jamais posé de problèmes à Bordeaux, si ce n’est sur le but ». Même constat du côté de Rafael, l’un des seuls joueurs à s’être arrêté auprès des journalistes avec Marcelo. « On a eu de la chance de faire un match nul. J’espère qu’on va se remettre en place parce qu’on a un match mercredi. C’est dur à dire. On sait tous qu’on a fait un match catastrophique. Il faut que l’on prenne conscience de ça pour bien jouer mercredi ».

Des attitudes à changer

Puis, le latéral brésilien, souvent très franc et très lucide dans ses interventions, a ajouté : « Qu’est-ce qu’il se passe ? Eh ben on ne joue pas bien. Ça, c’est logique. En première mi-temps, on menait 1-0. En deuxième, on a perdu trop de ballons et après c’était difficile, il y a eu beaucoup de contre-attaques. C’est difficile de gagner un match quand on fait ça. (...) Même avec le ballon aujourd’hui on n’était pas là. On gagnait 1-0 et je ne sais même pas comment. Avec la qualité que l’on a, en deuxième période, on pensait qu’en menant à 1-0 on allait plus jouer. Mais ça n’a pas été le cas. On a fait la même deuxième mi-temps que la première. Comme j’ai dit, on termine à 1-1, je ne sais même pas comment on a fait. Sur ce match-là. L’ancien de MU a ensuite évoqué l’attitude de l’équipe ». Une équipe qui, il est vrai, donnait l’impression d’être en manque de confiance et de surtout vite baisser les bras. « Dès fois quand on ne commence pas bien, quand on commence à rater des passes, il y a beaucoup de monde qui commence à s’énerver et à lever les bras. Ça, je pense que ce n’est pas bien. Quand on rate des passes, il faut se parler et ne pas baisser les bras. On peut parler avec les autres c’est important (...) Ce n’est pas inquiétant parce qu’on a déjà fait ça plein de fois et derrière on a fait de gros matches. On sait que ça peut tourner ».

Présent de longues minutes en zone mixte, Jean-Michel Aulas a volé au secours de ses troupes même s’il a avoué que tout ne lui avait pas plu. « On a eu des attitudes qui n’étaient parfois pas les bonnes. Mentalement, on doit être fort dans nos têtes. On doit assumer cette contre-performance et regarder les points positifs pour se remettre dans le droit chemin. Il y a un match très important qui nous attend. Quand on est dirigeant, on se doit de supporter son club même quand les choses ne vont pas dans le sens que l’on voudrait. On doit retrouver les ingrédients qui nous permettraient de battre Hoffenheim. Le foot n’est pas une science exacte. On n’a pas été au niveau et on a vu une très bonne équipe de Bordeaux. Bruno Genesio a tenté de changer de système, car Ndombele n’était pas très concerné aujourd’hui. Cela peut arriver (...) Quelquefois, il faut savoir ne pas perdre quand on ne peut pas gagner. Il faut tirer l’alarme par rapport au match de mercredi, c’est-à-dire éviter de jouer négativement comme on l’a peut-être fait aujourd’hui et puis surtout ne pas altérer la confiance, car la confiance sera déterminante (...) Ce qu’il faut c’est tirer les enseignements pour mercredi. Je sais que les joueurs en tireront les conséquences ». Une réponse est attendue mercredi sur le terrain face à Hoffenheim.