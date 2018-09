Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille seront à nouveau face à face. Les retrouvailles, après ce match sulfureux du 18 mars dernier, qui s’était conclu sur des échauffourées avec Adil Rami et Anthony Lopes qui avaient écopé de trois matchs fermes. Le portier portugais avait notamment agressé un membre du staff phocéen. Tout semble pour le moins oublié - même si la tension entre les supporters des deux clubs s’est ravivée avec la finale d’Europa League à Lyon - et Lopes réalise un bon début de saison, étant notamment dans notre équipe type de la première journée de la Ligue des Champions.

Le gardien de l’Olympique Lyonnais s’est confié dans un long entretien accordé à l’Equipe, dans lequel il est revenu sur ces incidents du mois de mars dernier et les moments difficiles qui ont suivi, ainsi que sur sa réputation de façon plus générale. « J’ai connu un très, très gros bas mentalement. Là, j’ai pu compter sur l’apport des personnes qui sont les plus importantes à mes yeux. [...] A travers certains actes, je n’ai pu qu’amener des problèmes et inciter des personnes qui ne me connaissent pas à me pointer du doigt. Pourtant, dans la vie de tous les jours, je suis à des années lumière de ce que j’ai parfois pu dégager sur le terrain », a lancé celui qui explique s’être beaucoup appuyé sur sa famille pour surmonter ces moments.

« J’ai vraiment été considéré comme un petit con »

« J’en prends la totale responsabilité. C’est moi qui ai commis une erreur, c’est moi qui en ai subi les conséquences tout en pénalisant mon équipe à travers ma suspension de cinq matches. J’ai fait les frais de tout ça et c’est juste. Ce qui s’est passé à Marseille, ça m’a mis en danger dans ma situation familiale mais aussi dans ma vie personnelle, celle de tous les jours. J’ai vraiment été considéré comme un petit con. Et j’emploie le passé volontairement. Je n’ai plus trop envie d’être considéré ainsi », a-t-il ajouté, avant de continuer : « c’est simple, on ne parlait plus de football me concernant. On m’a même reproché des événements dans lesquels je n’avais aucune responsabilité. Comme lorsque je reçois ce pétard à Metz ou lors des incidents face à Besiktas ».

Le portier lyonnais a notamment expliqué s’être un peu mis à l’écart, mais surtout, comment il compte se défaire de cette image de bad boy : se mettre au service du collectif, et le dialogue. Il a également mis en avant le soutien de Bruno Genesio et de Grégory Coupet, l’entraîneur des gardiens. Il a cependant confié qu’il n’avait pas forcément eu envie de quitter la France pour fuir ce climat tendu à son égard. Remis dans le droit chemin et concentré sur son football, Anthony Lopes sera attendu au tournant dimanche soir contre l’OM...