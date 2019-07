Les supporters d’Arsenal en rêvaient. Cet été, les Gunners ciblaient Joachim Andersen, eux qui voulaient apporter du sang neuf à une défense vieillissante et loin d’être toujours rassurante. Mais les Londoniens se sont fait devancer par l’Olympique Lyonnais. Coup de cœur de Florian Maurice, le Danois a aussi très vite séduit Juninho et Sylvinho. Hasard du calendrier, l’ancien joueur de la Sampdoria a joué ses premières minutes sous le maillot des Gones face à Arsenal dimanche lors de l’Emirates Cup. Le natif de Frederiksborg n’aurait pas été de trop dans l’arrière-garde de l’équipe entraînée par Unai Emery à écouter ce supporter des Gunners qui nous a lâché après le match : « on aura bien vu Andersen à l’Emirates Stadium cette saison. Mais on aurait préféré l’avoir avec nous à Arsenal surtout vu les buts que nous avons encaissés ».

Durant cette rencontre, Joachim Andersen a joué 30 minutes. Alors que Sylvinho avait annoncé en conférence de presse d’avant-match que son joueur ne disputerait que 20 minutes face à Arsenal, au final il a pu avoir un peu plus de temps de jeu que prévu initialement. S’il est bien évidemment trop tôt pour tirer un bilan global, le footballeur âgé de 23 ans s’est plutôt montré à son avantage. Entré à la place de Mapou Yanga-Mbiwa, il a évolué aux côtés de l’indispensable Jason Denayer. Un élément avec lequel il va former, a priori, la charnière centrale titulaire à Lyon. Si les deux hommes doivent encore créer des automatismes, ce duo paraît assez complémentaire sur le peu qu’on a pu voir face à une opposition relevée. Andersen a apporté son impact physique et sa qualité de relance, ce qui avait défaut aux Gones notamment en première période.

Une première prometteuse

Il n’a pas hésité à aller au duel et il a sorti quelques gestes tranchants. Le tout avec une bonne dose de caractère. Aussi bien dans son jeu que dans sa personnalité, le Danois a une attitude conquérante, voire de leader. Malgré la barrière de la langue, on l’a vu à plusieurs reprises haranguer ses coéquipiers, demander à toucher le ballon. Il a notamment beaucoup échangé avec Léo Dubois. Si tout n’a pas été parfait, puisqu’elle a été prise à défaut sur quelques interventions, la recrue lyonnaise a montré une certaine maîtrise pour un match de reprise, qui plus est dans un nouveau club. « Si je continue comme ça, c’est bien », a lâché un Joachim Andersen après la rencontre face aux journalistes en zone mixte. Si le défenseur sous contrat jusqu’en 2024 n’a pas trop voulu commenter sa première, son sourire en disait très long.

Une première qui a aussi enchanté son club et ses coéquipiers. C’est le cas du milieu de terrain Houssem Aouar, visiblement conquis par le roc danois. « On a senti à l’entraînement que c’était un joueur très agressif et qui a surtout pas mal de ballon. Il sait ressortir le ballon lorsqu’il est sous pression. C’est exactement ce que le coach et l’équipe voulaient, et c’est surtout ce dont on a besoin. C’est un très bon joueur. J’espère qu’il va beaucoup nous apporter cette saison ». Un souhait partagé par les pensionnaires du Groupama Stadium qui n’ont pas hésité à mettre 24 millions d’euros sur la table pour recruter le prometteur Joachim Andersen. Un joueur qui prend ses marques petit à petit au sein d’une formation qui croit beaucoup en lui.

