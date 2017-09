C’est devenu son sujet de discussion préféré. Suiveur attentif de la campagne de recrutement du Paris Saint-Germain, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, ne manque pas une occasion de commenter le mercato francilien. Il faut dire qu’en enrôlant Neymar contre 222 M€ et le jeune Kylian Mbappé en échange d’un prêt assorti d’une option d’achat à 145 M€ (+ 35 M€ de bonus), le club de la capitale a su agacer le patron des Gones.

Membre de l’ECA, l’association des clubs européens, Aulas aime en effet endosser le costume de fervent défenseur du fair-play financier. Un rôle qui semble tenir à cœur au dirigeant rhodanien devenu un véritable spécialiste du tweet offensif sur le PSG. « Bravo au PSG qui effectivement frappe un très grand coup, trouve les solutions où tous les autres échouent ! Soyons sport : le PSG sera champion », avait-il posté par exemple sur les réseaux sociaux lors l’arrivée de Mbappé à Paris. Un commentaire faisant clairement référence au prêt du Monégasque négocié par le club de la capitale pour passer entre les mailles du filet du FPF.

Al-Khelaïfi insensible à la lettre d’Aulas

Roi de la pique sur Twitter, Aulas sait aussi se montrer offensif lors des conférences de presse. Une activité médiatique qui a parfois surpris en raison du « double jeu » de JMA. En effet, s’il s’est insurgé face aux dépenses dantesques du PSG, le Lyonnais indiquait en même temps qu’il était heureux de voir débarquer une star comme Neymar en Ligue 1. Une attitude qui peut paraître paradoxale et qui s’est une nouvelle fois confirmée. Selon L’Équipe, JMA a en effet envoyé une lettre à Nasser Al-Khelaïfi.

Le but ? S’excuser auprès du président du PSG... tout en conservant un discours critique à l’encontre des Rouge-et-Bleu lors de différentes assemblées.Une initiative que le dirigeant rhodanien a confirmée hier lors d’une réunion du syndicat Première Ligue. Mais du côté du Parc des Princes, Aulas énerve jusqu’aux plus hautes sphères. Al-Khelaïfi n’a en effet pas répondu à son homologue lyonnais et attend surtout le choc du 17 septembre prochain face à l’OL pour avoir une explication sur le terrain. L’ambiance promet d’être explosive sur le pré du Parc ainsi qu’en tribune.