Ces derniers jours ont été très chauds du côté de Marseille et de l’OL, avec comme nerf de la guerre cette désormais fameuse décision de la commission de discipline de sanctionner Adil Rami et Anthony Lopes avec 3 rencontres de suspension. Une décision qui n’a clairement pas plu à Jacques-Henri Eyraud, qui dans une interview commune à l’Equipe et La Provence a clairement dénoncé une trop grande influence d’Aulas au sein de la ligue, allant même jusqu’à attaquer personnellement le président lyonnais. « J’ai vu un président qui bénéficiait d’une impunité absolue dans son comportement et son attitude », avait-il notamment déclaré.

Jean-Michel Aulas lui avait répondu dans la foulée. « Ce sont des dénonciations calomnieuses, ce qui a été fait contre nous, contre Lopes, comme dans cette interview. Je suis vraiment surpris qu’un administrateur de la Ligue puisse avoir cette attitude. Il est en train de disjoncter », avait ainsi contre-attaqué le président lyonnais. Mais ce dernier semble maintenant vouloir enterrer la hache de guerre, comme il l’a confié après la rencontre de l’équipe féminine de l’OL dimanche soir.

Eyraud : « nous nous expliquerons en direct, sans médias interposés »

« J’appellerai demain (lundi) Jacques-Henri pour lui dire qu’il faut stopper. A un certain moment, la surenchère verbale dépasse le sens des responsabilités. Je pense qu’il faut siffler la fin de la récréation », a-t-il ainsi déclaré. Il faut dire qu’au sein des institutions, cette guerre a beaucoup fait parler. Le Conseil national de l’éthique est monté au créneau, alors qu’à la LFP et la FFF, « les téléphones ont chauffé » comme l’explique l’Equipe.

« J’ai eu Noël Le Graët au bout du fil, Nathalie Boy de la Tour aussi. Je pense que la présidente de la Ligue doit siffler la fin de la récréation. Si on attaque ses institutions, ses commissions indépendantes, ou des personnes physiques, il faut qu’elle assume. De la même manière que Noël Le Graët m’a dit qu’il allait nous réunir avec Jacques-Henri », a ajouté Aulas. Eyraud lui semble plutôt réceptif au premier pas réalisé par son homologue, comme il l’a confié à l’Equipe : « nous nous expliquerons en direct, sans médias interposés ». Avec une probable finale d’Europa League de l’OM au Groupama Stadium, il serait effectivement judicieux de rapidement mettre fin aux hostilités...