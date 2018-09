Rien de tel qu’un Olympico pour clôturer dignement cette sixième journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais accueille l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium (à suivre en direct commenté sur notre site) pour un choc qui s’annonce bouillant. Seules trois unités séparent les deux formations au classement. Côté rhodanien, il s’agira de confirmer l’excellente prestation entrevue à Manchester face à City en Ligue des champions (2-1).

Pour l’OM, si les débuts en championnat sont satisfaisants, il conviendra surtout de relancer la machine après le revers concédé à l’Orange Vélodrome en Ligue Europa face à Francfort (2-1). Si Bruno Genesio avait confié qu’il n’écartait pas l’hypothèse d’effectuer quelques retouches par rapport au onze victorieux face aux Citizens, le technicien lyonnais devrait finalement enchaîner avec son onze type en 4-2-3-1.

Rudi Garcia devra faire sans Adil Rami

Ainsi, Anthony Lopes gardera les buts de l’OL avec devant lui la charnière centrale Denayer, Marcelo. Ferland Mendy devrait occuper le couloir gauche de la défense et Rafael le flanc droit. Dans l’entrejeu, on retrouverait la paire Ndombele, Pape Cheikh Diop, brillante à l’Etihad Stadium. Plus avancé sur la gauche, Genesio devrait opter pour Houssem Aouar et Maxwel Cornet buteur contre City pourrait conserver sa place à droite. Enfin, Nabil Fekir évoluerait en soutien de Memphis Depay en pointe. Côté marseillais, Rudi Garcia ne dérogera pas à son 4-2-3-1 avec toujours Yohann Pelé dans les buts.

En charnière centrale, Garcia pourrait finalement opter pour le duo Luiz Gustavo, Caleta-Car en l’absence d’Adil Rami blessé. Sur les côtés, Jordan Amavi s’installerait côté gauche, et Hiroki Sakai à droite. Dans l’entrejeu, le technicien phocéen devrait s’appuyer sur la paire composée de Morgan Sanson et Kevin Strootman. Devant eux on retrouverait Lucas Ocampos sur le flanc gauche, Dimitri Payet dans l’axe et Florian Thauvin à droite. Enfin, Kostas Mitroglou préservé en Ligue Europa jeudi devrait bien démarrer la rencontre ce soir. Reste à savoir quel Olympique tirera son épingle du jeu ce soir...