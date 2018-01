Plus la date se rapproche, plus les médias espagnols scrutent avec attention les faits et gestes du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Jusqu’ici, c’est surtout la bande de Zinedine Zidane qui en prenait pour son grade. Pas franchement séduisants sur le terrain, les Merengues n’ont pas été épargnés par la vague de critiques de la presse madrilène. De son côté, le Paris Saint-Germain était porté aux nues, les hommes d’Unai Emery faisant même craindre le pire après leurs cartons récents. Depuis, les choses ont quelque peu changé.

Après la large victoire de la Casa Blanca sur le Deportivo La Corogne (7-1), le choc entre le PSG et l’Olympique Lyonnais était fortement attendu. Leader incontesté du Championnat de France, le club de la capitale se mesurait à l’une des rares équipes pouvant le contrarier sur le terrain. La défaite des Rouge-et-Bleu en terres rhodaniennes (2-1) n’a donc pas manqué d’être commentée par la presse ibérique. Et le degré des critiques est allé crescendo dans des médias apercevant enfin des signes positifs pour un Real Madrid encore convalescent.

L’espoir renaît à Madrid

Pour Marca, « le PSG a été mangé par un Lyon » bien plus entreprenant. « Le PSG a eu une accumulation de mauvaises nouvelles dans un match très robuste pour les joueurs d’Unai Emery. (...) Lyon a affiché un surplus de motivation dès le début. Le PSG a été gêné dans ses sorties de balle et a été dans les cordes dès le début du match après avoir subi un premier revers en encaissant un 1-0 rapidement ». Pour AS, ce revers montre tout simplement la voie à suivre pour les Merengues. « À trois semaines du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG, Lyon a donné des pistes aux joueurs de Zidane sur la manière de mettre les Parisiens en difficulté, insistant sur le pressing haut infligé aux Rouge-et-Bleu incapables dès lors de développer leur jeu ».

Mais le média le plus virulent à l’encontre des Parisiens est sans doute El Pais. Comme cela est perceptible ici en France, la victoire des Gones a mis en évidence les points faibles parisiens : « Lyon expose les problèmes du PSG ». Mais ce n’est pas tout. « Nous ne savons pas ce que valent les équipes jusqu’à ce qu’elles se mesurent à de vrais rivaux. Dijon n’est pas un rival du PSG. Ni Toulouse, ni Angers, ni Amiens, ni même Caen. La Ligue française n’est pas fiable pour mesurer l’envergure du PSG, mais on peut dire que l’Olympique Lyonnais reste un bon étalon ». Pointé du doigt, le PSG est également critiqué pour être « l’effectif le plus cher d’Europe peinant à se trouver un style et un patron dans le jeu ». Des manques qui font monter la pression au fur et à mesure que le choc face au Real se rapproche. « Le jour pour valider le projet le plus ambitieux du football mondial se rapproche. Le PSG a un problème : la difficulté à composer une équipe compétitive est criante », rappelant au passage le match à Marseille (2-2) et la victoire à l’arraché contre Nantes (0-1). Qu’on se le dise, l’espoir renaît à Madrid !