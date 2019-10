C’est une première particulière qui attend Rudi Garcia au Groupama Stadium samedi après-midi. Les supporters lyonnais risquent de le chahuter, autant en raison de la déception liée au choix de cet entraîneur que pour les sorties médiatiques offensives de ce dernier à l’encontre de l’OL lorsqu’il officiait à l’OM. Cependant, comme il l’a expliqué lors de sa conférence de présentation, ce sont bien les résultats qui dicteront l’atmosphère des prochaines semaines autour du début de mandat du technicien français. Démarrer par une victoire à domicile face à un adversaire de bas de tableau, Dijon, serait donc fortement conseillé. Mais avec quelle équipe ?

La trêve internationale a fait quelques dégâts, à commencer par Memphis Depay, touché à la cuisse avec les Pays-Bas, et probablement forfait. C’est aussi le cas de Léo Dubois, qui avait renoncé à l’équipe de France lors du dernier rassemblement. Bertrand Traoré a été également touché, tandis que Jason Denayer, resté à Lyon, vient de reprendre l’entraînement collectif. Rudi Garcia devra ainsi être attentif à l’état physique de tous ses internationaux pour composer son onze. Sous quelle forme ?

Le 4-3-3 comme une évidence ?

Ce sera le premier enseignement à tirer d’OL-Dijon : le schéma tactique retenu par Garcia. Alors que Sylvinho avait privilégié le 4-3-3 avant de basculer sur du 5-3-2 suite aux mauvais résultats, le coach français va-t-il immédiatement trancher avec les choix de son prédécesseur ? Pour son arrivée sur le banc de l’OM en 2016, il avait joué la carte de la sécurité défensive pour défier le PSG en guise d’introduction. Cela avait fonctionné (0-0 sur la pelouse du Parc). Puis il avait basculé sur un 4-3-3 qu’il conservera quasiment jusqu’à la fin de la saison, même avec l’arrivée de Dimitri Payet au mercato hivernal.

Ce n’est que lors de l’exercice suivant qu’il basculera progressivement sur un 4-2-3-1, avec Thauvin et Ocampos sur les ailes et Payet en numéro 10. L’alternance existera toutefois avec le 4-3-3, en fonction des absences et du profil de l’adversaire. Plus globalement, Garcia a souvent, au fil de sa carrière, utilisé ces deux systèmes tactiques, avec cependant une préférence claire sur le 4-3-3. Puisque c’était le schéma initialement retenu pour cette saison à l’OL et puisque l’absence probable de Depay lui évite une réflexion sur son positionnement, on peut sans mal imaginer que cette option sera retenue par Rudi Garcia pour son premier match sur le banc lyonnais.