Andoni Zubizarreta n’a pas vécu un été de tout repos. C’est lui-même qui le confirme dans les colonnes de La Provence ce mercredi, au cours d’un entretien fleuve où il est revenu sur les différents épisodes qui ont jalonné le mercato de l’Olympique de Marseille. Pour le directeur sportif, le bilan est globalement bon. « On a recruté en fonction de nos besoins. Il n’y a eu que trois arrivées, mais les situations ont été différentes et, dans ce sens, le mercato a été assez intense même si pour l’extérieur, il n’a pas paru très spectaculaire. »

Cependant, il concède que les objectifs du début de mercato étaient bien différents de ce qu’il s’est passé au final. « Avec notre budget, on est parti sur Mario (Balotelli), un défenseur central et un attaquant avec un profil différent. Si on avait eu des départs, on aurait pu enclencher sur le profil du latéral gauche. Puis, on a pensé que Hiroki (Sakai) pouvait jouer les doublures comme lors de la deuxième moitié de saison dernière. On n’a pas trouvé d’issue positive sur les dossiers exploités. » Le départ de Zambo-Anguissa a changé la donne et poussé la direction marseillaise à chercher un nouveau milieu de terrain, pour finalement arracher Kevin Strootman à l’AS Rome, soit la recrue au CV le plus impressionnant cet été.

Le loupé Balotelli

Avec Duje Caleta-Car, Nemanjan Radonjic et Kevin Strootman, l’OM a bouclé son recrutement, après avoir longtemps tenté le coup Balotelli. Forcément, Zubizarreta est revenu sur ce feuilleton qui a tenu en haleine toute la Canebière. « On a tout fait pour qu’il vienne, lui aussi. Mais on n’a pas trouvé d’accord à la fin. Ça fait partie des différents dossiers qu’on a traités. On a commencé très tôt avec lui, dès la fin de saison dernière. Je connais bien son agent (Mino Raiola), on a commencé à discuter », a-t-il raconté, sans parvenir à expliquer ce qui n’a pas fonctionné dans le dossier.

« Avec Mario, on a marché ensemble à certains moments, pas à d’autres. Il avait la volonté de jouer à Marseille, il l’a dit. C’est un pro, aussi, je sais qu’il sera capable de marquer contre nous... » affirme Zubizarreta qui assure que l’échec du transfert n’est pas dû à 1,5 M€ comme l’expliquait le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère. « Je ne pense pas que cela ait été notre problème. Mais il a le droit de dire ce qu’il veut, et ce n’est pas à moi de discuter avec le président de Nice. » Le mystère Balotelli reste donc entier. Reste à savoir si l’OM tentera de nouveau sa chance dans les prochains mois, lorsque l’Italien sera libre comme l’air.