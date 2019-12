Depuis la semaine passée et son nul à Metz (1-1), l’Olympique de Marseille était sûr de passer les fêtes au chaud, à la seconde position de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain. Avec une victoire contre Nîmes (3-1), les Phocéens se sont assurés un petit matelas d’avance sur son plus proche poursuivant, Rennes, qui compte une rencontre en moins (contre Nîmes). Pourtant ce n’était pas donné et nombreux étaient sceptiques lorsqu’André Villas-Boas a débarqué dans la Cité Phocéenne. Le Portugais a d’ailleurs dressé, en conférence de presse, le bilan de sa première moitié de saison.

« Il y a eu un changement d’état d’esprit individuel de chaque joueur. Vous avez raison : Lille et Lyon ont été nos matches références, ils nous ont inspirés et montrés qu’on était capables de faire un certain type de choses avec des efforts. Nous avons confiance en notre pression, notre jeu, nous sommes capables de tenir les efforts pendant 90 minutes. Nous étions au plus bas après le PSG et Monaco et on est remonté haut. On ne peut pas oublier la blessure de ce match contre Montpellier, compte tenu de l’énormité de la suspension (de Payet et Kamara) et de la blessure d’Alvaro. Il y a eu un changement de mentalité, car l’équipe est la même que celle qui a fini la saison dernière », a-t-il commencé par expliquer devant les journalistes après le match.

La mise en garde d’AVB

Il a aussi tenu à tirer un coup de chapeau à son directeur sportif et son fidèle bras droit. « Le travail d’Andoni (Zubizarreta) et d’Albert (Valentin) a payé avec Rongier et Alvaro, qui font aussi la différence pour ce groupe. Quand je suis arrivé, Dimitri Payet a été mon troisième appel après Mandanda et Luiz Gustavo. Je sentais la frustration d’une saison ratée et une volonté de changer les choses. Vraiment, si on avait gagné contre Montpellier, nous serions plus près du PSG », a-t-il ainsi poursuivi.

AVB a ensuite tenu à mettre tout le monde en garde : l’OM est en bonne position et est prêt à amorcer sa seconde partie de saison, mais rien ne va être simple. « On peut finir bien, mais on a Lille, Rennes, Lyon, Lille, Saint-Étienne et Bordeaux à l’extérieur. Ça va dépendre de ces matches. Pour nous, c’est important d’éviter les blessures et les suspensions », a-t-il ainsi conclu. Ça va être dur, mais l’OM pourrait enfin retrouver la Ligue des Champions s’il négocie bien un début 2020 très rude.