André Villas-Boas l’a montré depuis le début de son mandat sur le banc de l’Olympique de Marseille, il n’a pas sa langue dans sa poche. Lucide et honnête à chacune de ses prises de parole, le technicien lusitanien a conservé sa ligne de conduite ce vendredi face aux journalistes à l’heure d’évoquer les décisions de la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Un peu plus tôt dans la semaine, Dimitri Payet et Boubacar Kamara ont respectivement écopé de quatre et deux matches de suspension pour les événements survenus lors de la réception de Montpellier (1-1, 6e journée de Ligue 1). Et si le technicien de l’OM ne remet pas en cause le jugement concernant son n° 10, il est beaucoup plus remonté au sujet de son jeune défenseur central.

« Pour Kamara, ils se sont trompés »

« J’avais dit qu’on accepterait la décision si elle était appliquée dans un bon sens. Pour moi, c’est totalement injustifiable pour Bouba. Je ne parle même pas du rapport de l’arbitre car il y a des incohérences dedans », a-t-il lancé avant de marteler. « Pour Payet, la commission a pris la bonne décision, on accepte, mais pas pour Kamara, ils se sont trompés. Je soutiens totalement mon joueur », a-t-il insisté.

Remonté, le technicien n’a pas caché son incompréhension, lui qui va devoir continuer à bricoler. Une transparence presque totale pour le patron sportif de l’OM, qui a laissé entendre que Lucas Perrin, dont il a apprécié « la confiance et l’autorité » pour sa première en Ligue 1 sur la pelouse de Dijon cette semaine (0-0, 7e journée de L1), enchaînerait ce week-end pour la réception du Stade Rennais (8e journée de L1).

