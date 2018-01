Ce soir, l’Oympique de Marseille pourra tenter de prendre sa revanche sur l’AS Monaco. Lors de la rencontre aller, les Olympiens avaient totalement sombré et s’étaient inclinés sur le score sans appel de six buts à un. Rudi Garcia avait alors opté pour une tactique assez surprenante et surtout très défensive qui, visiblement, n’avait pas vraiment porté ses fruits à l’époque. Sauf que maintenant, la donne a changé et l’AS Monaco n’arrive plus en épouvantail.

En effet, l’OM a repris du poil de la bête et surtout devance au classement son adversaire du soir d’un point. Les hommes de Rudi Garcia sont troisièmes, à un point du deuxième, l’Olympique Lyonnais. Cette rencontre pourrait donc marquer un petit tournant dans la course au podium, surtout si les Phocéens mettent quatre points dans la vue des Asémistes. Voici ce que pourraient nous concocter les deux entraîneurs pour cette rencontre qui s’annonce épique.

Rudi Garcia tourné vers l’offensive ?

Après la défaite contre Monaco, l’OM a perdu contre Rennes, depuis tout va mieux et Rudi Garcia a trouvé un système qui semble convenir à son effectif : le 4-2-3-1. Celui-ci devrait à nouveau être en place ce soir. Mandanda gardera les buts, protégé par une ligne de quatre défenseurs composée de Sakai, à gauche, Bouna Sarr à droite et la charnière Rolando-Rami dans l’axe. Au milieu, Luiz Gustavo sera bel et bien là et il pourrait être accompagné de Morgan Sanson ce qui serait un signe fort que l’OM veut avoir la possession ce soir. Mais l’ancien Montpelliérain pourrait être remplacé par Zambo Anguissa si Garcia veut muscler son entrejeu. Devant, Ocampos devrait récupérer sa place sur l’aile gauche tant son travail défensif est important. Dimitri Payet et Florian Thauvin ne bougent pas et occupent respectivement le poste de meneur de jeu et d’ailier droit. Enfin, Valère Germain semble tenir la corde pour évoluer en pointe.

Côté Monaco, le 4-2-3-1 pourrait être aussi de rigueur pour Leonardo Jardim qui devra se passer de Thomas Lemar ce soir. Subasic devrait bien entendu garder les buts et voir devant lui quatre défenseurs, dont Almamy Touré, Kamil Glik, Jermerson, dont la présence n’était pas certaine et Djibril Sidibé. Fabinho et Moutinho devraient faire office de double pivot au milieu de terrain. Devant eux, une ligne de trois qui pourraient être composée de Rony Lopes à droite, Keita Baldé à gauche et de Stevan Jovetic en soutien de l’inamovible Radamel Falcao. Cela annonce du spectacle à l’Orange Vélodrome.

