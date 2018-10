Hier en fin d’après-midi, l’Olympique de Marseille s’est imposé dans son antre de l’Orange Vélodrome contre le Stade Malherbe Caen (2-0). Cette victoire replace les hommes de Rudi Garcia à la troisième position de Ligue 1 avant cette trêve internationale. Pourtant, la rencontre d’hier a été marquée par l’utilisation, que certains jugeront excessive, de la VAR qui a dû s’employer sur pas moins de quatre situations. Les décisions de l’arbitre centrale n’ont pas vraiment fait le bonheur des visiteurs.

« Il y a une main décollée (de Lucas Ocampos) dans la surface sur le centre de Fred Guilbert (20e), et j’espère qu’on est tous d’accord là-dessus, car j’ai revu les images. Ça nous fait rager un peu. J’ai un énorme respect pour le corps arbitral, mais aussi pour le football. Ce qui m’embête le plus, c’est que le traitement n’est pas équitable sur le recours à la vidéo. Le joueur profite d’une main décollée pour ne pas laisser passer le ballon. C’est incroyable que l’arbitre n’aille pas au moins visionner les images. Sur le premier but, je vois également un garçon qui est sur la trajectoire du ballon et gêne bien mon gardien… Je n’ai pas aimé la gestion de la vidéo, je le dis, mais l’OM a mérité sa victoire », a avancé l’entraîneur de Caen, Fabien Mercadal, en conférence de presse d’après-match.

« L’arbitrage maison on va dire, je connais »

Un accrochage de Baysse sur Rami, une main de Lucas Ocampos, l’Argentin qui fait action de jeu sur le but de Mitroglou et, enfin, un but de Djiku invalidé pour une main sont donc les situations qui ont obligé Benoît Millot à se faire aider. Mais ce n’est pas qu’auprès de l’entraîneur normand que ces décisions ont fait mal. Brice Samba, ancien de la maison marseillaise, y a été aussi de sa saillie et cela ne va pas franchement être bien vu du côté des Phocéens.

« Quand Mitroglou met la déviation, Lucas passe exactement devant moi, à ce moment-là. Du coup ça me gêne. Je fais signe à l’arbitre et je pense que s’il y a eu une hésitation par rapport à l’arbitre qui est parti vérifier, c’est qu’il pense qu’il y avait quand même quelque chose. Sinon, il aurait vite décidé. Mais vous savez, il y a souvent des… L’arbitrage maison on va dire, je connais. Je suis très bien placé pour le dire. Je sais très bien comment ça se passe », a expliqué le gardien du SMC. Finalement, la VAR n’empêche pas du tout les polémiques...