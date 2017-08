L’OM ouvrait sa saison de Ligue 1 au Vélodrome face à Dijon. Après un exercice compliqué mais qui s’est finalement bien terminé la saison dernière, Marseille sera attendu cette année. Avec un bon recrutement et les nouveaux moyens de ses investisseurs, l’équipe sera à prendre bien plus au sérieux et visera une place sur le podium. Pour bien débuter, Rudi Garcia n’a réservé aucune surprise et a aligné ses 4 recrues phares : Mandanda, Rami, Luiz Gustavo et Germain. De quoi offrir quelques promesses. En face, Dijon s’est affaibli à l’intersaison avec notamment le départ de son attaquant phare Loïs Diony mais aussi de Lees-Melou qui a rejoint Nice.

Malgré ces départs, les Bourguignons réalisaient une excellente entame de match. Certes, ils évoluaient assez bas mais leur pressing efficace leur permettait de se créer pas mal de situations en contres comme lors de ce centre contré qui prenait le chemin de la lucarne de Mandanda (2e). La probable grave blessure de Lautoa (8e) ne contrariait pas vraiment leur plan. Ils continuaient à jouer simplement mais de manière efficace et réfléchie. Saïd réalisait un numéro avant de manquer son dernier geste (17e) et Luiz Gustavo dégageait un ballon très chaud devant Jeannot (18e). Les frappes de Sliti terminaient elles hors cadre (26e, 43e).

La rentrée décisive de Njie

Bougé, l’OM avait du mal à installer un temps fort. Seul Sanson sur un exploit individuel inquiétait Reynet d’une frappe du gauche (20e) alors que Lopez réclamait un penalty sur une main de Varrault (35e). Germain isolé, Payet et Thauvin enchaînaient les erreurs techniques et les latéraux ne parvenaient pas à apporter le soutien nécessaire devant. Résultat, Dijon pouvait presque regretter le score nul à la pause même si Reynet sauvait les siens sur ce beau coup-franc de Thauvin (45e+3). Il faut croire que la mi-temps a changé la physionomie de la rencontre puisque les Marseillais revenaient sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. L’entrée de Njie à la place de Payet, légèrement touché, se faisait immédiatement sentir.

L’international camerounais marquait sur l’un de ses premiers ballons en concrétisant un centre de Germain, initié par la magnifique action de Luiz Gustavo (1-0, 51e). Le break n’attendait pas car quelques instants plus tard, Thauvin accélérait côté droit, repiquait dans l’axe pour dépasser tout le monde et trompait Reynet (2-0, 54e). On ne reconnaissait plus le visage de Dijon qui réagissait seulement par ce tir en pivot au-dessus de Jeannot (61e). Les vagues marseillaises repartaient de plus belle et sur une action individuelle tout en réussite, Njie s’offrait un doublé (3-0, 72e) pour sceller le sort de cette rencontre. En fin de match, Thauvin (80e) et Germain, qui frappait la barre (89e), manquaient le cadre mais l’OM s’impose finalement facilement 3-0.

L’homme du match : Njie (7) : il n’a pas attendu bien longtemps à se distinguer en ouvrant le score de la tête même si le cuir est touché (51e). Depuis son coté gauche, il a mis à mal la défense de Rosier grâce à sa vitesse comme sur son second but où il a tout de même un maximum de réussite (72e). Résultat, deux tirs, deux cadrés pour deux buts.

OM :

Mandanda (5,5) : il est mis à contribution sans attendre sur ce centre contré d’Haddadi qui filait au but (2e) mais après cela, il a connu une première mi-temps assez calme malgré la maitrise technique dijonnaise. En deuxième période, il n’a pas grand-chose à faire non plus face à l’élan brisé des Dijonnais où juste Jeannot frappe en pivot au-dessus de son but (61e).

Sakai (5,5) : il n’a pas toujours été rassurant, notamment face à la technique de Sliti et aux montées tranchantes d’Haddadi. Le Japonais a montré des signes de faiblesse mais il a serré les dents pour finalement ne jamais lâcher le morceau. Offensivement son apport a été assez pauvre.

Rami (5,5) : la nouvelle recrue en défense a vécu quelques moments de flottement notamment face à Saïd (17e) qui se débarrasse de lui trop facilement. Naïf et pas toujours irréprochable dans son placement, la vitesse des attaquants dijonnais l’ont gêné (62e) mais il a tenu la baraque avec quelques interventions décisives comme face à Sliti (33e).

Rolando (6) : des erreurs d’alignements qui auraient pu couter chers si l’arbitre ne s’était pas trompé (13e) et une entente encore en rodage avec Rami à l’image de cette action où l’un décide de couvrir et l’autre de monter. Son jeu de tête a été précieux sur les nombreux centres adverses et sur corner pour son équipe (58e). Il se rattrape par la suite avec quelques interventions bien senties (45e+2, 53e).

Evra (6) : finalement, l’international français a vécu un match assez tranquille dans son couloir. Il a vécu une première mi-temps moyenne avec la vitesse et à la mobilité de Kwon mais il a serré la vis. Cela ne l’a pas empêché d’effectuer quelques montées et de prendre le dessus sur ses adversaires. Même si son placement pose parfois question, il n’a pas vraiment été inquiété.

Lopez (4) : c’est bien simple, en première période on ne l’a absolument pas vu. Mangé par le pressing dijonnais, on s’est aperçu de sa présence lorsqu’il a réclamé une main de Varrault (35e). Jusque-là transparent, il a rectifié le tir en seconde période avec bien plus de mobilité et des initiatives balle au pied qui n’ont pas toujours été récompensées (50e). Il a aussi perdu beaucoup de ballons.

Luiz Gustavo (6,5) : il a parfois été bougé au milieu et a commis des pertes de balle (2e, 17e) mais sa présence a fait du bien à l’image de ce retour salvateur dans les pieds de Jeannot (18e). C’est aussi lui qui est à l’origine de l’action du premier but avec un dribble et une accélération de classe (51e). Le Brésilien a également comblé pas mal d’espaces entre le milieu et la défense. Averti (36e) mais déjà précieux. Remplacé par Sertic (87e).

Sanson (6) : probablement le joueur le plus actif et le plus décisif au milieu à l’OM. Sa belle frappe du gauche méritait meilleur sort (19e) et il a su récupérer des ballons hauts qui ont offert des bonnes situations (32e, 40e). Précis dans ses transmissions, il parvient également à créer l’espace pour le but de Thauvin (54e). Remplacé par Zambo-Anguissa (60e) qui a donné encore un peu d’énergie au milieu olympien.

Thauvin (7) : une soirée à deux visages. Il a connu de nombreuses approximations techniques en début de rencontre et a perdu pas mal de duels. Il a même passé un long moment à défendre face aux montées d’Haddadi. Il lance enfin sa soirée avec ce joli coup-franc repoussé difficilement par Reynet (45e+2) avant de multiplier les différences. Il marque le second but après un festival face aux défenseurs dijonnais (54e) mais loupe une grosse occasion de la tête (80e).

Germain (5,5) : bien cadenassé par l’axe dijonnais en première période, il a eu beaucoup de mal à exprimer. Même sa vitesse n’a pas fait de différence ce soir tellement il était isolé devant. Son bloc s’est rapproché de lui en seconde période et il a davantage touché le cuir. Il a pu effectuer quelques déviations et remises (80e) puis avaler des espaces. C’est d’ailleurs depuis le côté droit qu’il envoie Njie marquer de la tête (51e). Il lui a manqué le but puisqu’il touche la barre en fin de match (89e).

Payet (3,5) : il est un peu le symbole de la mauvaise prestation marseillaise en première mi-temps. Il a à peu près tout manqué et effectué des mauvais choix. En difficulté face à l’agressivité de Rosier, il est finalement sorti à la pause, légèrement touché aux adducteurs. Remplacé par Njie (7) à la pause (46e). Voir ci-dessus.

Dijon :

Reynet (5) : un arrêt du bout des doigts sur une frappe de Sanson (20e) même si la balle semblait non cadrée. Rassurant sur les premiers corners marseillais et sur ses dégagements. Une belle sortie sur Germain (21e) et un superbe arrêt pour terminer la mi-temps sur un coup franc de Thauvin qu’il dévie sur le poteau (45e+3). Toujours aussi exemplaire à la reprise, avec un arrêt solide sur une frappe de Lopez (49e). Il ne peut rien sur le premier but de N’Jie (51e), ni sur celui de Thauvin (54e) car il est masqué par Yamberé. Quant au troisième but de l’OM, il est malheureux car la frappe de Njie est contrée par Rosier (72e). Une soirée rageante pour lui.

Rosier (3,5) : un peu moins aventurié que Haddadi mais appliqué défensivement au début. Il a dégagé un centre dangereux de Payet (32e) destiné à Lopez qui était tout seul au second poteau. Quasiment jamais débordé, il est le joueur qui a récupéré le plus de ballons (7) en première mi-temps. Un autre visage en seconde mi-temps. Fébrile (beaucoup de ballons perdus), il est battu sur le but de Njie, en contrant même la frappe de l’attaquant camerounaise. Et offensivement, il a été inexistant.

Yamberé (3,5) : vigilant sur un coup franc tendu de Payet (16e) et auteur d’une première mi-temps sereine. Il a bien tenu la baraque pour Dijon jusqu’à la mi-temps. Sa belle partition est ternie par le deuxième but marseillais (54e) car il a trop reculé sur le but de Thauvin. Une deuxième période très compliquée pour le défenseur centrafricain, pris de vitesse à de nombreuses reprises sur les attaques marseillaises.

Lautoa (non noté) : un début de saison horrifique pour lui. Il se blesse gravement à la cheville, qui s’est complètement retournée après un choc avec Florian Thauvin. Remplacé par Varrault (10e - note 4), auteur d’une première mi-temps solide même si l’arbitre aurait pu siffler pénalty sur une main (35e). Il n’est pas présent dans la surface sur l’ouverture marseillaise (51e) et a laissé Yambéré se débrouiller tout seul sur le but de Thauvin (54e). L’ancien Stéphanois a sinon dégagé quelques ballons dangereux, mais, comme ses coéquipiers, a pris l’eau.

Haddadi (4,5) : un début de match très convaincant avec des tacles importants et un centre contré qui a failli tromper Mandanda (3e). Il est à l’origine de la belle occasion de Said (16e). S’est cependant fait déborder à quelques occasions en fin de première mi-temps. Moins tranchant en seconde période et a parfois laissé son côté libre. Le centre vient d’ailleurs de son côté sur l’ouverture du score de l’OM (51e). Il a tenté d’apporter le danger offensivement, mais sans réussite.

Amalfitano (6) : l’ancien Marseillais s’est senti comme chez lui en première période, avec beaucoup de remontées de balles et une superbe ouverture pour Kwon (18e) qui aurait pu faire mal à l’OM. Il a tenté sa chance de loin (24e), en vain. Le meilleur Dijonnais de la seconde mi-temps avec des récupérations et des passes rapides et précises. Le plus serein de son équipe ce soir.

Marié (3) : il a bien remonté la balle pour les Dijonnais en début de match mais s’est montré plus discret qu’Amalfitano. Une première mi-temps sobre. Il a joué un cran plus bas en seconde période et s’est fait parfois manger par les milieux marseillais, dont Gustavo sur l’action qui a amené le premier but (51e). Un match très compliqué pour lui.

Sliti (4) : une très bonne accélération au début du match qui a mis en danger la défense marseillaise (3e). L’ancien joueur du Red Star s’est ensuite montré approximatif sur plusieurs passes et a parfois trop gardé le ballon. Il aurait peut-être dû passer (44e) au lieu de frapper au-dessus alors qu’il s’était infiltré dans la surface de Mandanda. Inexistant en seconde période et remplacé par Sammaritano (59e), qui n’a pas vraiment pu s’exprimer malgré quelques accélérations intéressantes.

Kwon (4,5) : le Coréen a vite trouvé ses repères au Vélodrome. Il a une demi-occasion de la tête au début de match (6e) et a été très disponible pour ses coéquipiers en première période. Après les deux buts rapides de l’OM en seconde mi-temps, il a tenté de mener la révolte dijonnaise avec quelques accélérations, mais a parfois pêché dans le dernier geste. Beaucoup d’énergie dépensée pour rien.

Said (5) : il a lancé son match avec une superbe action individuelle (17e) où il crochète Rami mais se trompe sur sa frappe. Comme ses coéquipiers, il a été très actif en première mi-temps avec notamment un centre dangereux pour Sliti (26e). Il a surtout couru dans le vide en seconde période. Remplacé par Balmont (66e), qui a le malheur de se prendre un petit pont par Njie qui marque ensuite (72e). Son expérience n’a pas suffi.

Jeannot (3,5) : il n’a pas profité du bon travail des joueurs offensifs dijonnais en première période où il ne s’est procuré aucune occasion. Il a le mérite d’avoir gagné quelques duels de la tête. Dans le seconde acte, il aurait pu (voire du) relancer Dijon (60e) mais sa frappe instantatée est passée au dessus de la cage de Mandanda. Il s’est bien battu mais n’a pas pesé lourd ce soir.