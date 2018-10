Le cuisant revers concédé par l’OM jeudi en Ligue Europa face à la Lazio (3-1) n’a guère rassuré Rudi Garcia. Si le technicien marseillais concède volontiers que cette défaite ne constitue pas le meilleur moyen d’appréhender le choc face au PSG, ce dernier doit cependant remobiliser ses troupes pour vaincre l’ogre parisien. Pour cela, Garcia aimerait pouvoir compter sur toutes ses forces vives. Mais cela pourrait bien ne pas être le cas. En effet, le doute subsiste toujours sur la présence de Florian Thauvin sur la pelouse de l’Orange Vélodrome dimanche.

En délicatesse avec un talon, le feu follet marseillais inquiète en coulisses. Les voyants sont tout sauf au vert pour l’intéressé qui ne s’est pas entraîné avec le groupe phocéen vendredi révèle l’Equipe ce matin. L’international français multiplie les séances de vélo et les tours de terrain mais n’a toujours pas touché le ballon. Une situation forcément préoccupante quand on sait que sa dernière séance d’entraînement avec ses partenaires remonte à quinze jours avec les Bleus entre le nul face à l’Islande (2-2) et la victoire face à l’Allemagne (2-1).

L’OM tremble pour Thauvin

Si l’on se réfère à ces données, une participation au Classique parait presque utopique. Mais le staff médical de l’OM planche ardemment pour trouver une solution et permettre à Thauvin d’être opérationnel face à Paris. Ainsi, une ultime décision sera prise cet après-midi à l’issue de l’entraînement. Conscient que ses problèmes de talon peuvent lui plomber sa saison, Florian Thauvin aurait sollicité son équipementier Adidas pour lui façonner une paire de crampons moulées à son pied.

En parallèle, le podologue de l’Olympique de Marseille reste aux petits soins pour l’ancien Bastiais. Le défi demeure de taille pour un OM plongé dans le doute depuis jeudi soir et qui aura bien besoin de son champion du monde pour renverser son adversaire. Tout le peuple marseillais prie désormais pour voir son joyau sur le terrain face au PSG. Reste à savoir si cela suffira pour que leur souhait soit exaucé...