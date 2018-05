Jacques-Henri Eyraud a prouvé une nouvelle fois qu’il maîtrisait à la perfection le Power Point. Pour son ultime rendez-vous avec la presse, le président de l’Olympique de Marseille a effectué un bilan du dernier exercice de ses hommes. Il a ainsi adressé un concert de louanges à ses joueurs, a encensé son entraîneur Rudi Garcia, et remercié les supporters pour leur indéfectible soutien. Si sur le terrain, l’OM a réussi à fédérer en terminant 4e en championnat mais en disputant aussi la finale de la Ligue Europa, ce dernier n’est malheureusement pas parvenu à se hisser sur le podium de Ligue 1.

Un manque à gagner pour les finances marseillaises qui auraient vu d’un bon œil l’arrivée de nouveaux fonds par le biais d’une qualification en Ligue des champions. Car le club phocéen se trouve toujours dans le viseur de l’UEFA via son fair-play financier. Pour rappel, Marseille a dépassé le plafond autorisé (30 millions d’euros) de pertes cumulées sur les trois dernières saisons. Pour autant, Eyraud estime que son club prend la bonne direction sur le plan économique.

Eyraud avoue que l’OM sera sanctionné

« Nous sommes en phase ascendante, avec une ambition conforme pour la saison prochaine. Nous avons des pertes opérationnelles très importantes cette saison car on est dans une politique d’investissements massive. Ce sont des investissements qui doivent porter leurs fruits à moyen terme, » a ainsi confié le président marseillais. Ce dernier a tenté d’expliquer la démarche phocéenne vis-à-vis de l’UEFA. « Il faut partager avec le FPF le plan stratégique, pour dire à l’UEFA ce que nous comptons faire. C’est le cœur de l’exercice avec l’UEFA. On a encore quelques semaines de discussions, pour négocier un accord final. L’objectif, c’est d’arriver à un équilibre financier et on compte bien y parvenir à moyen terme, » révèle JHE à la presse.

Si le président de l’Olympique de Marseille souhaite rapidement rentrer dans les clous du fair-play financier en respectant ses règles, ce dernier a avoué pour la première fois depuis les négociations avec l’instance européenne que son club s’attendait à être sanctionné. « Tout le monde comprendra qu’on ne peut pas révéler des chiffres. On est dans la dernière ligne droite, je ne peux rien dire de plus. Nous sommes prêts à accepter une contrainte. Le fair-play financier impose un indicateur financier au club, on se tiendra aux règles imposées par l’UEFA, » précise Eyraud. Reste à savoir si la « contrainte » évoquée par le boss marseillais plombera ou non le mercato estival de l’OM...