Absent depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de Benfica, Kostas Mitroglou (29 ans), blessé à la cuisse depuis plusieurs semaines, pourrait bien être dans le groupe pour la réception de Toulouse dimanche (7e journée de Ligue 1). C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son entraîneur Rudi Garcia ce vendredi en conférence de presse.

« Kostas Mitroglou sera-t-il dans le groupe ? C’est possible que Kostas soit dans le groupe pour le match contre Toulouse dimanche... sauf qu’il ne s’est pas encore entraîné avec le groupe. On fera un point après les deux derniers entraînements. (...) Être dans le groupe avec seulement deux entraînements collectifs ? Oui, c’est possible », a lancé le coach marseillais.

Garcia ne prendra pas de risques

Un discours assez étonnant puisque le buteur grec était annoncé forfait pour encore quelques jours. Mais s’il espère une bonne nouvelle, le technicien marseillais se veut tout de même prudent. « Est-ce risqué de le prendre après si peu d’entraînements collectifs ? Tant qu’il ne se sera pas entraîné avec le groupe, on ne prendra pas de risques. On verra bien », a-t-il confié.

Un suspense plutôt surprenant au regard des dernières informations parues à ce sujet. L’Orange Vélodrome verra-t-il les débuts de Kostas Mitroglou en L1 ce dimanche ? Se poser la question est déjà une petite victoire puisqu’on n’attendait pas l’Hellène avant le mois d’octobre. Les supporters de l’OM croisent plus que jamais les doigts.