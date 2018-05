Qu’on se le dise, l’euphorie qui a accompagné la qualification marseillaise en finale de la Ligue Europa s’est estompée. En tout cas au sein de l’Olympique de Marseille. Après avoir profité de ces moments d’ivresse, les joueurs phocéens se replongent dès dimanche dans les affaires courantes face à Nice (21h05). Objectif déclaré, rafler la mise face aux Aiglons pour décrocher une qualification directe en Ligue des champions via le podium de la Ligue 1.

Si les enjeux restent importants pour l’OM, le climat délétère qui règne entre le club marseillais et l’Olympique Lyonnais reste malheureusement d’actualité. Vendredi, le technicien de l’OL Bruno Genesio estimait ainsi que Marseille avait bénéficié des errements du corps arbitral jeudi à Salzbourg en demi-finale de la Ligue Europa. Présent en conférence de presse ce samedi, Rudi Garcia n’a que peu goûté au discours de son homologue rhodanien.

Garcia tape du poing sur la table

Visiblement excédé par l’attitude lyonnaise depuis plusieurs jours, l’entraîneur marseillais n’a pas mâché ses mots. Très offensif dans son discours, Garcia n’a pas hésité à tancer Genesio. « C’est sûr que Genesio, il ne peut pas se plaindre de l’arbitrage sur toute la saison. S’il regarde bien le match de jeudi, on n’aurait pas dû aller en prolongations. Il devrait surtout bénir le fait qu’il n’y ait pas l’assistance vidéo cette saison, car son équipe serait quatrième et décrochée, » a répliqué Garcia.

Avant de renchérir, « Quand on m’attaque moi, mes dirigeants, mes joueurs, on attaque l’OM. Je réponds présent, je resterai combatif par rapport à tout ça. » Plus les jours passent, et plus les relations entre les deux clubs se détériorent. Dans ce contexte anxiogène, la commission d’appel de la FFF pourrait annoncer sa décision lundi sur les bagarres qui ont émaillé la rencontre OM-OL. Le feuilleton risque donc de s’éterniser...