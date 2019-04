L’idylle entre l’Olympique de Marseille et Luiz Gustavo (31 ans) se trouve très sérieusement menacée. Le milieu brésilien, qui n’a plus goûté aux joies des titularisations depuis le 2 février dernier, traîne son spleen depuis plusieurs semaines. Pire, le point de non-retour aurait été atteint entre l’international auriverde et son entraîneur Rudi Garcia. Une situation préoccupante qui cristallise les interrogations en interne. Récemment, l’agent du joueur avait effectué une petite mise au point, histoire d’apaiser les tensions.

Suffisant pour que le cas Gustavo ne revienne pas sur le tapis ? Apparemment non... Présent en conférence de presse ce jeudi, Rudi Garcia n’a pu éluder le flou artistique régnant autour d’un des cadres de son vestiaire. Présenté comme un leader balbutiant son football, Luiz Gustavo s’interroge sur son avenir à Marseille. Et la dernière sortie médiatique de son coach ne devrait pas l’inciter à renaître de ses cendres sous le maillot marseillais...

Rudi Garcia met un coup de pression à Luiz Gustavo

« Luiz est toujours un leader. Depuis début février, il joue moins oui. Luiz joue où je lui dis de jouer. C’est un homme formidable et un formidable joueur. Mais sincèrement, pensez-vous qu’un entraîneur pourrait se passer de son meilleur joueur ? Mais il n’est pas à 100%. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir du vestiaire, que vous ne pouvez pas savoir. J’attends qu’il soit de nouveau à 100% sur le plan physique et mental, » a ainsi révélé Rudi Garcia.

Des révélations qui laissent transparaître un certain malaise entre Luiz Gustavo et son entraîneur. Mais cette improbable sortie médiatique permet également à Rudi Garcia d’envoyer un message à son joueur : il doit se remobiliser au plus vite. En propulsant son milieu de terrain sur le banc des accusés, le technicien phocéen vise sûrement une prise de conscience, un électrochoc chez le principal protagoniste. Reste à savoir si cette stratégie s’avérera payante pour les sept derniers matchs de la saison...