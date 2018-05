Hier soir, le salut de l’OM est une nouvelle fois sorti du banc de touche. En effet, même si Dimitri Payet est le dernier buteur de la rencontre, c’est bien Clinton Njié, pour son premier ballon, qui s’est arraché et a transmis le cuir au Réunionais qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. C’est ainsi que l’Olympique de Marseille, grâce à sa victoire sur l’OGC Nice (2-1), poursuit l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais pour une course au podium ou rien n’est encore joué.

Ce n’est pas la première fois que Rudi Garcia fait des changements bien sentis. Voici quatre jours maintenant, le technicien français, à la surprise générale, sortait Morgan Sanson pour faire entrer Rolando. C’est le défenseur international portugais qui allait offrir à l’OM le but de la qualification contre le Red Bull Salzbourg et offrir à Frank McCourt sa première finale européenne (qui se jouera à Lyon, le 16 mai prochain, contre l’Atlético Madrid). Rudi Garcia a tenu à rendre un hommage à son groupe.

« Qui que ce soit qui joue ou qui rentre permet à l’OM de garder un niveau de performance élevé »

« C’est une très grande victoire ce soir. On a joué une très très bonne équipe de Nice, mais ça on le savait, parce qu’on a été mené et parce qu’on a joué il y a trois jours une demi-finale de Coupe d’Europe et qu’on a dû aller en prolongations et qui a été coûteuse en énergie physique et aussi sur le plan psychologique. Faire le match comme on fait les garçons ce soir c’est admirable, c’est la victoire d’un groupe. Il y a beaucoup d’éléments positifs sur ceux qui ont débuté et qui n’ont pas l’habitude de le faire et ceux qui sont entrés en jeu et qui nous ont aidés à gagner, tout simplement », a commencé par avancer le coach français avant de préciser.

« Je pense que mon milieu de terrain a été admirable. Je pense à Franck Zambo, mais il est souvent au départ des matches et au petit Bouba Kamara, ils nous ont donné de la fraîcheur, de l’impact, de la récup et ils ont perdu peu de ballons, ils ont servi nos attaquants. C’est le rôle que je leur avais confié. La rentrée de Greg Sertic qui a suppléé Rolando, c’est le seul point noir de la soirée, mais c’en est quand même un. Il a un problème au mollet, on verra ce qu’il en est demain et ça commence à se réduire à peau de chagrin en défense centrale. Clinton qui est rentré aussi et nous a fait gagner. En ce moment qui que ce soit qui joue ou qui rentre permet à l’OM de garder un niveau de performance élevé », a-t-il ensuite poursuivi. Inutile de dire que l’OM aura besoin de tout son groupe pour la fin de saison. Il reste trois matches à Rudi Garcia pour tout gagner... ou tout perdre.