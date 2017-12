La saison de l’OM a pris un nouveau virage depuis la défaite au Vélodrome face à Rennes (3-1) en septembre dernier. Après ce revers qui a secoué tout le monde au club, les hommes de Rudi Garcia sont sur une série d’invincibilité de 11 rencontres en championnat. Des résultats qui leur permettent pour le moment d’accrocher la 4e place, à égalité de points avec l’OL et Monaco, tous deux sur le podium. Dans ce ciel ensoleillé, un nuage vient tout de même obscurcir l’horizon marseillais.

Il s’agit de la forme de Dimitri Payet. Recruté 35 M€ il y a bientôt un an à West Ham, le milieu offensif peine à retrouver la forme cette saison. Handicapé par deux blessures en août (tendon) et entre octobre et novembre (cuisse), il a néanmoins toujours été titulaire (11 fois sur 11 en Ligue 1) dans l’esprit de Garcia et sur ses feuilles de match. La concurrence de Sanson l’a tout de même relégué sur le côté gauche du 4-2-3-1 olympien. Son rendement (1 but et 3 passes décisives) s’en ressent mais il y a aussi son physique qui pose question.

Payet reconnaît sa méforme

Présent en conférence de presse ce samedi avant la rencontre entre l’OM et Saint-Etienne (dimanche à 21h, match à suivre en live commenté sur Foot Mercato), Payet a répondu aux critiques. « Mon début de saison a été difficile, notamment à cause de deux blessures successives qui m’ont ralenti. Je touche du bois et je vais reprendre petit à petit. Je comprends qu’il y ait de l’impatience mais je suis le premier impatient. Je bosse pour revenir au plus vite. Il me manque un peu de peps mais il faut que j’enchaîne, je sens que ça revient. Je garde confiance et je bosse. »

Moins bon et surtout moins décisif dans le jeu, l’international français l’est aussi sur coups de pied arrêtés (seulement une passe décisive sur coup-franc). Il reconnait lui-même qu’il a perdu sa réussite sur coup-franc. « Je ne suis pas un fan de statistiques même si c’est important à mon poste. Ce n’est pas ce qui m’intrigue. Je sais que mon niveau actuel n’est pas celui que je dois avoir. Dans la guerre psychologique avec les gardiens, la confiance a changé de camp mais je continue à travailler mes coups-francs. Le prochain va arriver quand on ne s’y attendra pas. » L’OM attend son réveil et le plus tôt sera le mieux alors qu’il vise le haut du tableau.