La recherche d’un attaquant de pointe, supposé être tête de gondole de l’« OM Champions Project », était un axe très important du mercato marseillais. Après l’arrivée de Valère Germain en provenance de Monaco en tout début de mercato, les dirigeants phocéens ont commencé leurs recherches. Longtemps, on a pensé qu’ils arriveraient à convaincre Olivier Giroud, passé simple remplaçant à Arsenal, de rallier le sud de la France, il n’en fut rien.

Le 31 août, à quelques encablures de la fin du marché estival en France, les Olympiens ont officialisé l’arrivée de Konstantinos Mitroglou, l’avant-centre international grec de Benfica. Pourtant, en fin de saison dernière l’OM comptait dans ses rangs un buteur qui avait marqué 20 buts, qui aimait le club et connaissait très bien notre chère Ligue 1. En effet, Bafétimbi Gomis était prêté par le club gallois de Swansea à Marseille, alors en décrépitude. C’était l’occasion de le conserver.

« Vous savez, je n’ai pas été surpris »

Toutefois, l’international français n’a pas été retenu et a filé à Galatasaray. Ce lundi, dans L’Equipe, il révèle les dessous de ce transfert avorté dans son club de coeur. « J’ai senti une envie de me conserver mais pas une volonté absolue. Ils ne se sont pas dit, je crois " il a marqué 20 buts en étant blessé deux mois, avec une équipe moins forte que celle de l’année prochaine, c’est un joueur qui correspond à notre projet". Je ne me suis pas senti au coeur du projet. Donc j’ai décidé de partir », a avoué l’ancien Stéphanois.

Même s’il considère ne pas avoir été jugé à sa juste valeur, Gomis n’en garde aucune rancune. « J’ai gardé une belle relation avec les dirigeants. Même si j’aurais aimé avoir une proposition qui puisse marquer une réelle confiance. Mais c’est le football et je leur souhaite le meilleur. Vous savez je n’ai pas été surpris »,a-t-il poursuivi. Aujourd’hui, sur les rives du Bosphore, la Panthère se régale avec quatre réalisations en trois matches de Super Lig. L’OM va-t-il le regretter ? On en saura un peu plus après les premiers pas de Mitroglou sous la tunique bleu et blanche.