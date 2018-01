Plus qu’un match. Dimanche soir, le choc opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Monaco aura une saveur particulière pour Lucas Ocampos. Actuellement chez les Phocéens, l’Argentin a découvert l’Europe et la Ligue 1 sur le Rocher. Mais chez les pensionnaires du stade Louis II, il n’avait pas réussi à convaincre totalement. De quoi le pousser à vouloir prendre sa revanche dimanche soir ? « On peut dire oui comme non (il veut prendre sa revanche sur Monaco). J’ai quand même gardé de bonnes relations avec les gens du club. J’ai beaucoup de respect pour eux. Je leur dois beaucoup. J’ai appris avec le staff, les joueurs de l’équipe. Ça va être un match spécial pour moi. Mais aujourd’hui, je suis à l’OM et j’ai envie de gagner dimanche », a-t-il avoué lors de l’émission "Team Duga" sur RMC ce jeudi.

À Marseille, Ocampos avait aussi une revanche à prendre comme il l’avait avoué en juillet dernier. « Je me sens bien et j’espère que je vais enfin exploser comme on l’attend depuis longtemps. (…) Je n’ai pas montré encore tout mon potentiel. Et je pense que je peux le faire cette année à l’OM. J’espère gagner une place de titulaire, marquer, remporter quelque chose ». Souvent titularisé cette saison par Rudi Garcia, le joueur de 23 ans (7 buts en 29 matches toutes compétitions confondues), prêté au Genoa puis à l’AC Milan, est en train de faire un retour gagnant. « Je suis très content de la revanche que je suis en train de prendre à Marseille. J’ai une énorme envie de bien faire les choses. Je suis à 100%, tout le temps. Après, c’est vrai que du coup je manque un peu de lucidité. C’est là où je dois m’améliorer techniquement. Maintenant, je sais que c’est mon style, je suis comme ça, je donne tout sur le terrain. Je laisserai tout à chaque fois pour l’OM, ça fait partie de mon style ».

Une expérience en Serie A enrichissante

Il poursuit : « Ça fait plusieurs années que je suis professionnel, même si je n’ai que 23 ans. Tous les jours j’apprends de nouvelles choses. Je travaille. Mais je crois que cette année j’ai beaucoup progressé par rapport à avant. Je suis plus régulier. Mais je peux encore progresser. Je vais essayer de le faire le plus longtemps possible ». Quoi qu’il en soit, si Ocampos doit encore travailler, il est ravi de sa saison et veut s’installer durablement dans la cité phocéenne. « C’est vrai que c’est l’année la plus régulière que j’ai faite. J’ai joué beaucoup de matches en tant que titulaire. J’ai envie de m’affirmer dans cette équipe, d’être décisif. Je travaille pour ça, c’est mon but d’aider l’équipe cette saison et je pense que j’y arriverai si je continue à travailler comme je le fais. J’aurai les résultats ».

Dans un bon état d’esprit, Lucas Ocampos veut mettre ses qualités au service du collectif marseillais. D’autant qu’il a beaucoup appris en Italie. Un apprentissage qui lui a permis d’évoluer en tant que joueur. « La L1 et la Serie A, ce sont deux championnats différents. En Italie, c’est plus physique. C’est pour ça aussi que je me sens très bien physiquement cette saison. J’ai travaillé cet aspect là-bas. En Italie, j’ai déjà joué des matches, surtout à Milan, en tant qu’avant-centre. Je me souviens de choses que j’ai apprise dans cette position et qui me servent aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, à gauche, à droite ou dans l’axe, je suis là pour être utile. J’essaye de remplir ma mission. J’ai besoin d’enchaîner les matches c’est comme ça que je peux faire une bonne saison ». Métamorphosé depuis son retour dans l’Hexagone, Lucas Ocampos compte bien mener l’OM vers les sommets. À commencer par dimanche.