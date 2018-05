L’heure est à l’euphorie du côté de l’OM. Qualifié pour la finale de la Ligue Europa face à l’Atlético de Madrid (le 16 mai prochain au Groupama Stadium de Lyon), le club olympien retrouve la Ligue 1 et le Vélodrome ce dimanche (la rencontre sera à suivre sur notre site en live commenté). Les Marseillais reçoivent Nice lors de cette 36e journée (à 21h05) et auront pour obligation de l’emporter pour rester en bonne position dans la course au podium. Ils auront en plus un petit avantage, celui de jouer après leurs deux rivaux, l’OL et Monaco.

Rudi Garcia doit habilement jongler entre les formes et les méformes des uns et des autres, et l’enchaînement des matches. L’entraîneur marseillais sera privé pour cette rencontre de Mitroglou et de Sakai. Le Japonais ne devrait même plus jouer de la saison sous le maillot de l’OM. Si une incertitude plane autour de Mandanda, la performance de haute volée réalisée par Yohann Pelé en Ligue Europa face à Salzbourg a sûrement rassuré son coach, qui pourrait tout de même lui préférer l’international français. Rami est lui suspendu.

Garcia doit composer avec les absents

Le portier formé au Havre aurait un œil sur une défense composée, de la droite vers la gauche, de Sarr, Luiz Gustavo, qui redescendrait d’un cran, Rolando, le héros du club en Autriche et Amavi. Au milieu, le technicien de l’OM envisage de titulariser Zambo Anguissa et Sanson alors que le trio Thauvin-Payet-Ocampos devrait accompagner Valère Germain, qui sera l’attaquant de pointe de ce 4-2-3-1. Ce dernier sera attendu au tournant après plusieurs sorties décevantes.

En face, le Gym est lancé dans la course à la 5e place et vendra chèrement sa peau. Benitez devrait être le titulaire dans les buts. En défense, Dante sera accompagné de Marlon alors que Souquet et Le Marchand occuperont les côtés, comme lors des dernières rencontres. Seri, Cyprien et Lees-Melou seront probablement titulaires au milieu de terrain. Pour compléter ce 4-3-3, l’attaque niçoise aura fière allure avec Saint-Maximin, Balotelli et Pléa, qui revient de suspension. Avec deux équipes talentueuses sur le terrain, cette rencontre s’annonce indécise et disputée.