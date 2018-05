Le football français a sûrement assisté à l’une des passes d’armes les plus médiatisées de son histoire. Celle-ci mettait aux prises le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud à son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas. Objet du courroux du premier cité ? La décision de la commission de discipline de la LFP concernant les incidents en marge d’OM-OL. « Depuis quinze ans, tous mes prédécesseurs ont eu, à un moment donné, un problème avec Jean-Michel Aulas. Mais j’ai assisté à un tel moment mardi soir que, si cela ne remet pas en cause l’opinion que je porte sur l’homme, le dirigeant de club, je rendrai désormais coup pour coup. […]

J’ai vu un président qui bénéficiait d’une impunité absolue dans son comportement et son attitude. [...] Mon objectif professionnel n’est pas d’afficher 8 000 tweets sur mon compte. J’ai autre chose à faire que de passer mon temps sur mon téléphone, y compris en vacances à Saint-Barthélemy, à tweeter sur l’Olympique Lyonnais », pestait alors le président phocéen. Depuis ces déclarations, la récente qualification marseillaise pour la finale de Ligue Europa qui se déroule au Groupama Stadium, l’engouement pas toujours maîtrisé des supporters phocéens, puis la décision de la commission d’appel de la FFF sont passés par là.

Jacques-Henri Eyraud prend position pour ses supporters

Face au gigantesque tollé suscité par les interventions médiatiques des uns et des autres, les deux présidents ont prôné l’apaisement. Invité ce samedi sur RTL dans l’émission Le Journal Inattendu, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur cette guerre des mots avec Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL, qui avait récemment exprimé sa crainte de débordements dans son stade en référence à la chanson des fans phocéens « Aulas on va tout casser chez toi », attendait des gestes forts d’Eyraud pour calmer tout ce petit monde. Requête à laquelle a accédé JHE en rencontrant les groupes de supporters, et en diffusant un message d’unité. L’homme fort de l’OM Champions Project l’assure, les relations avec JMA se sont réchauffées ces dernières heures.

« Tout est rentré dans l’ordre. Jean-Michel et moi sommes convaincus que le spectacle doit être à la hauteur et il ne doit y avoir aucun incident dans le stade comme en dehors, » a ainsi confié Eyraud. Le président de l’Olympique de Marseille en a également profité pour rappeler que ses supporters veulent instaurer une ambiance festive au Groupama Stadium mercredi soir pour la finale. « Ils ont envie de montrer leur vrai visage, qui n’est pas un visage de violence. Je les ai suivis partout en Europe. Je les ai vus en France aussi. Il y a très peu de violence avec nos supporters, » affirme ainsi Jacques-Henri Eyraud. Aux premières loges mercredi soir, Jean-Michel Aulas aura l’occasion de vérifier la véracité des propos tenus par son homologue phocéen...