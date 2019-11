Il a mis des paillettes dans leurs vies. Dimanche soir, Dimitri Payet a régalé les amoureux de l’Olympique de Marseille. Le Français a livré une belle prestation face à l’Olympique Lyonnais. Un Olympico qu’il avait personnellement lancé vendredi en conférence de presse en réglant ses comptes à distance avec son ancien entraîneur Rudi Garcia. « Bah oui, cela fait bizarre de la voir dans le camp d’en face, surtout alors qu’on recevait Lyon il y a quelques mois... et qu’au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, le coach, le président, ça fait bizarre… Il a bien fait, mais c’est vrai qu’on va prendre ce match (…) enfin, il ne faut pas qu’on laisse parler nos sentiments, cela pourrait nous faire déjouer... (...) Disons que je n’aimerais pas qu‘il parle de nous comme ça... ».

Une sortie médiatique coup de poing de la part de l’international tricolore. Après avoir parlé, Payet savait qu’il serait encore plus attendu face aux Gones. Et il a parfaitement répondu aux attentes. Motivés et dans tous les bons coups, il a ouvert le score pour les siens à la 18e minute en transformant un pénalty qu’il a mis environ cinq minutes à tirer. Mais le numéro 10 de l’OM a su rester concentré, malgré le contexte, pour tromper Anthony Lopes (1-0). Puis, il a doublé la mise à la 39e minute d’une frappe croisée après avoir pris le meilleur sur la défense adverse. Si le Réunionnais a tenté à plusieurs reprises par la suite, il n’a pas réussi à trouver la mire. Il a été remplacé à la 78e minute par Valère Germain. Auteur d’un match plein, il a rendu sa meilleure copie de la saison, lui qui a été élu homme du match par la Rédaction FM qui lui a attribué la note de 8.

Dimitri Payet avait préparé spécialement cet Olympico

Une prestation qualifiée de "masterclass" de la part des journalistes phocéens présents en zone mixte. Invité à réagir, le principal intéressé était forcément heureux. « J’ai su être efficace car en deuxième période c’était un petit peu plus dur. C’est vrai qu’en première mi-temps, on s’est bien senti, je me suis bien senti. Le pénalty nous a permis d’ouvrir le score et ensuite nous a permis de les laisser venir pour les contrer. Une chose que j’avais dit durant la semaine, c’est qu’on devait être plus efficaces dans ces matches-là. On a su l’être. Logiquement, on est bien récompensé par cette victoire ». Il a ensuite évoqué la pression qu’il avait suite à ses propos sur Garcia vendredi. « J’ai dit ce que j’avais sur le cœur, ce qui me dérangeait, ce qui me titillait depuis un certain temps. Je n’ai pas voulu mettre le feu. J’ai juste dit ce que j’avais à dire. Une pression, oui, mais une bonne pression, reconnaît le Marseillais. J’assume complètement ce que j’ai dit. J’ai préparé le match sereinement ».

Enfin, il a conclu : « Je me suis préparé, peut-être plus que les autres matchs. Je l’ai ressenti avec les crampes en fin de match. Je pense que c’est plus émotionnel que de la fatigue. Je me suis libéré un peu, c’était le but du 2-0 ». Son coach comme ses coéquipiers étaient ravis pour lui. C’était le cas de Maxime Lopez. « Sans revenir sur ses propos, je pense qu’il avait une grosse pression et ce soir il a répondu présent. Dans les grands matches, on voit les grands joueurs. Dimitri l’a montré ce soir ». Même son de cloche du côté de Steve Mandanda. « C’était une victoire collective. Dimitri nous met ce doublé qui nous fait du bien (...) Ce soir, il a fait un gros match. Il a mis un doublé, il a fait les efforts défensifs, il nous a gardé les ballons, il a fait jouer l’équipe. Quand on a un Dim comme ça, on ne peut qu’être performants. C’est bien pour lui, c’est bien pour nous. On aura besoin de lui cette saison. J’espère qu’il va nous mettre plein d’autres doublés ». À lui de confirmer après la trêve internationale !