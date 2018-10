Il a été l’homme de l’avant-match puis l’homme décisif. Il n’y en avait que pour Kylian Mbappé dimanche soir au coup de sifflet final à l’Orange Vélodrome après la victoire 2-0 du PSG face à l’OM. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’attaquant français n’a pas hésité à se mettre en avant. « Une grande équipe se repose sur des leaders et il faut qu’ils fassent la différence dans les moments clés. Je pense que je peux assumer ce rôle et je l’ai fait aujourd’hui. » Sur le terrain, il est difficile de contester que son entrée a changé le visage d’un PSG jusque-là très moyen sur le plan offensif. Entré en jeu à la 62e minute, il a marqué le premier but à la 65e en utilisant son arme principale, la vitesse de course, pour déborder Kamara.

« On fait tout bien, mais on connaît Kylian qui nous a fait mal sur sa rentrée », a expliqué Payet après la rencontre, sans toutefois ignorer l’autre fait majeur concernant son coéquipier en équipe de France, à savoir sa mise sur le banc de touche en guise de sanction pour un retard à la causerie de Thomas Tuchel (en compagnie d’Adrien Rabiot). « On ne savait pas pourquoi. On se dit qu’il va falloir le prendre en cours de match. Est-ce que c’est mieux ? Je pense que ce n’était pas mieux ! », a poursuivi le numéro 10 phocéen.

La gestion de Tuchel louée

Mais c’est bien sûr dans les rangs parisiens que le sujet de la soirée était évoqué. Le compère offensif du Français, le Brésilien Neymar, a évoqué la sanction infligée par son entraîneur. « Tout a déjà été réglé dans le vestiaire. C’est vrai qu’il y a des horaires à respecter, mais on est tous ensemble, et la page est tournée. Ce sont des grands joueurs (Mbappé et Rabiot), des joueurs importants. Kylian est rentré et il a résolu les problèmes. » Julian Draxler a lui été plus froid dans sa réponse au sujet de la décision de son entraîneur. « C’est une chose entre l’entraîneur et les deux joueurs. L’entraîneur a bien montré que le club était plus important que les individus. »

Le capitaine du PSG au Vélodrome, Marquinhos, a d’abord rendu hommage à l’entrée efficace de son partenaire. « On sait tous la qualité qu’il a. Il est énorme, il a pris les défenseurs déjà un peu fatigués et il a fait la différence pour nous. C’est ça le plus important. Celui qui rentre doit faire le maximum. Il l’a fait aujourd’hui. » Avant de revenir sur l’épisode du retard, se fiant totalement à Thomas Tuchel. « Il a fait ce qu’il pensait. C’est au coach de gérer ça, s’il y a des erreurs, et de juger s’il y aura des sanctions », a conclu Marquinhos. Il sera toutefois difficile pour le PSG de se priver de son meilleur buteur, et même du meilleur buteur sur les 5 grands championnats, avec 10 buts en Ligue 1 pour un total de... 5 titularisations.