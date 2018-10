Les matches entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne sont jamais comme les autres dans nos contrées. Depuis quelques années maintenant, l’OM n’arrive plus à battre son rival. Pour cette confrontation (à suivre en direct sur notre live commenté), les hommes de Rudi Garcia ne sont toujours pas favoris. « Aujourd’hui, pour être simple, Paris domine tellement que, quoiqu’il arrive, un match nul serait un super résultat. S’ils gagnent, c’est super bonus ! Il faut y croire ! L’an dernier, il y a eu un match nul. Maintenant, il y a eu la Lazio. Cela nous a donné des informations pour la suite et pour le prochain match », nous éclaire Elie Baup, qui avait réussi à faire match nul contre le PSG en 2012-2013.

Tony Selliez, journaliste pour France Bleu Provence, abonde dans le même sens : « des chances de gagner ? Il y a toujours une chance de gagner. C’est peut-être une chance sur vingt, mais heureusement qu’il y en a une. Après, il faut un concours de circonstances ultra-favorables. Un match nul ce serait un bon résultat. Personne cette saison, en France, n’a réussi à accrocher le Paris Saint-Germain, même si l’OM est à la maison, oui ce serait évidemment une bonne performance. On se souvient tous que l’an dernier, Marseille doit gagner ce match-là. Ça se joue à trois fois rien, ça se joue dans les derniers instants et c’est Paris qui s’en sort bien l’année dernière. J’ose croire que, dans le vestiaire de l’OM, on va se rappeler que ce n’est pas passé si loin l’an dernier. Même si, sur le papier, il y a un écart absolument monstrueux, il y a évidemment plus de chances à la maison qu’à Paris ».

Un constat, en revanche, que ne partage pas vraiment Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence, qui, lui, voit clairement la possibilité que l’OM l’emporte dans son jardin. « Oui je pense que l’OM a des chances de gagner. Oui, parce que le PSG perdra forcément un jour en Ligue 1 même s’ils ont gagné dix matches consécutifs. Ça ne veut pas dire qu’ils ne vont pas s’arrêter. Après, l’OM a des chances de gagner, mais ce sera particulièrement compliqué. La bête est blessée. Le PSG a fait un match très décevant ce mercredi soir contre Naples. Ils ont forcément une revanche en termes d’image à prendre et ce match à Marseille tombe parfaitement pour eux », nous explique-t-il.

Souviens-toi octobre dernier

Toutefois, même pour obtenir un nul, il faudra aux Marseillais beaucoup de courage et d’abnégation. Pour les battre, il faut appliquer les mêmes recettes que lors du match du 22 octobre 2017. « C’est là qu’on avait vu les prémices de cette équipe conquérante qui a fait ce beau parcours en Ligue Europa. C’est à dire qu’il faut impérativement onze guerriers sur le terrain plus un guerrier en tribunes. Il faut des joueurs qui font les efforts les uns pour les autres. Des joueurs qui ne s’arrêtent pas de défendre. Pour l’instant, on ne l’a vu que par à coups à Marseille, on ne l’a pas vu beaucoup alors que c’était la force de l’OM la saison passée. Il faudra mettre ces ingrédients-là pour pouvoir les contenir. Il y a aussi un facteur réussite. Si Neymar et Mbappé ne sont pas dans un grand soir, ça peut le faire. S’ils sont dans un grand soir, ce sera, évidemment, très compliqué. D’autant qu’il n’y a pas qu’eux. Il y a Cavani, Verratti, Di Maria, Draxler, Meunier, le danger vient de partout », avance le journaliste du quotidien régional.

De son côté, Tony Selliez, la voix de l’OM sur France Bleu, pense aussi à la rencontre de l’année passée et surtout la rencontre face à Naples ce mercredi : « j’ose croire que dans le vestiaire de l’OM, on va s’en rappeler. Ce n’est pas passé si loin l’an dernier. Même si sur le papier, il y a un écart absolument monstrueux, il y a évidemment plus de chances à la maison qu’à Paris. Il faut mettre les bouchés doubles au milieu de terrain, gagner la bataille au milieu de terrain. Le match de Naples, c’est l’exemple à suivre. Après, est-ce qu’il y a un milieu du niveau d’Allan à l’OM ? Un joueur peut-être pas, mais un ensemble pour essayer de produire à peu près la même chose, pourquoi pas ? ».

Enfin, Elie Baup nous explique qu’il convient de ne pas seulement insister sur le côté psychologique de la rencontre, mais que la tactique aura aussi sa place. « Avec Paris, il ne faut pas trop subir ni trop reculer comme ils l’ont fait l’autre jour en fin de match contre Nice. Si on subit trop avec Paris, on s’expose à des fautes, à des penalties et à des cartons. Il faut trouver un juste milieu. Il faut fermer les espaces, il faut être bon dans la fermeture des espaces. Il ne faut pas simplement vouloir que défendre. Il faut effectivement trouver le juste milieu entre être un bloc équipe qui est bien en place et qui n’hésite pas à les presser, à aller les chercher de temps en temps. Ensuite, il faut avoir des transitions rapides vers l’avant » , avance l’entraîneur.

Thauvin, le facteur X

Toutefois, tous sont d’accord pour parler de Florian Thauvin. Le Phocéen a eu une réussite insolente depuis le début de la saison et il n’est pas exclu qu’il soit absent pour cette rencontre. Pour Tony Selliez, c’est la principale interrogation : « tout le monde est là, il y a une grosse interrogation sur Florian Thauvin. On ne sait pas, au moment où je vous parle, s’il sera là. Évidemment, ça, c’est embêtant puisque même s’il n’est pas transcendant depuis le début de saison, ce qui est dingue avec lui, c’est qu’il a des statistiques assez monumentales pour un joueur qui est encore en dedans. Forcément, psychologiquement, pour les autres, ce n’est pas la même histoire de jouer avec ou sans Thauvin, c’était le cas ce jeudi soir contre la Lazio, d’ailleurs. Il a été capable d’être transparent pendant 88, 89 minutes et il est quasiment à chaque fois sorti de sa boîte. Il faut que tout soit favorable pour battre Paris ou même les accroche. Je n’ose pas croire que ça finisse sur un 0-0. Parce que je ne crois pas que l’OM soit encore totalement rassuré défensivement. Ça veut dire que, pour même faire un nul, l’OM va être, je pense, quasiment obligé de marquer. Et pour marquer... Là il y a un atout en moins. Et ce n’est pas comme à Paris, on enlève un élément fort, on a l’équivalent de Thauvin dans l’effectif ».

« Est-ce que Thauvin va revenir ? Thauvin c’est l’homme en forme, qui est efficace. Même à Nice, on l’a vu, il a clairement fait défaut », s’interroge Elie Baup. Un avis que partage bien évidemment Alexandre Jacquin, bien que le journaliste paraît un brin plus optimiste quant à la participation du natif d’Orléans, même sur le banc : « pour l’instant on n’est pas sûr qu’il ne soit pas là. Sans lui, c’est sûr que c’est plus compliqué dans la mesure où c’est lui le meilleur buteur. Quand il n’est pas là, l’OM marque moins et a plus de mal à se frayer un chemin vers le but. Après il faut voir dans quel état de forme il sera s’il est présent. S’il n’est pas à 100%, vaut mieux qu’il démarre sur le banc ». Cela fait quand même beaucoup d’ingrédients à mettre pour espérer l’emporter pour l’OM. Mais, hormis le 5-1 du 26 février 2017, les rencontres entre les deux formations ont été serrées. Une raison de plus de penser que l’irréel existe encore un peu dans le football et les supporters de l’OM peuvent se raccrocher à ça.