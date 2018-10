L’heure du Classique à la française arrive à grands pas. Ce soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille reçoit son grand rival du Paris Saint-Germain (à 21h, match à suivre en live commenté sur notre site) en fermeture de cette 11e journée de Ligue 1. En difficulté en coupes d’Europe, les deux formations sont en meilleure santé en championnat. L’OM reste sur deux victoires de suite sans encaisser de but alors que son rival parisien vient de battre un record avec 10 succès de suite pour débuter sa saison.

Ce match, à la grosse valeur symbolique, aura aussi saveur de revanche pour les Olympiens. Ils restent sur 17 rencontres de suite toutes compétitions confondues sans victoire face au PSG et ne l’ont plus battu au Vélodrome depuis 2011. Une éternité. Rudi Garcia est bien décidé à faire un coup, lui qui a toujours un peu de mal face aux meilleures équipes du championnat. L’entraîneur marseillais devrait aligner un 4-3-3 avec quelques ajustements. Si Mandanda sera présent dans le but, la défense type devrait être remaniée avec Sarr à droit, Sakai à gauche et un axe central composé de Rami et Kamara. Amavi part pour être remplaçant.

Des absents des deux côtés

Au milieu, Strootman sera associé à Sanson à sa droite et Luiz Gustavo à sa gauche. Devant une incertitude autour de Thauvin demeure. Diminué au talon depuis plusieurs jours, on ne sait pas encore s’il sera titulaire ou non. L’international français pourrait laisser sa place dans le onze à Ocampos alors que Germain devrait démarrer en pointe et Payet sur le côté gauche. Du côté du PSG, on note quelques absents de marque. Thiago Silva est forfait et Presnel Kimpembe est suspendu. Dans un 3-4-3, Tuchel est donc obligé d’aligner une défense inédite : Kehrer-Marquinhos-Nsoki.

Areola sera lui préféré à Buffon comme annoncé en conférence de presse. Dans son milieu à quatre, le coach allemand part avec Meunier sur le côté droit et Bernat à gauche. Verratti et Rabiot seront chargés de s’occuper de l’axe. Enfin, devant aussi on signale un absent d’importance. Touché à la cuisse, Edinson Cavani, auteur du coup-franc égalisateur au Vélodrome l’an passé doit passer son tour. Il est forfait, ce qui offre la place en pointe à Mbappé. Le jeune prodige sera soutenu à sa droite par Di Maria et par Neymar à gauche, laissant Draxler démarré sur le banc de touche.