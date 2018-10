Pendant un peu plus d’une heure, l’Olympique de Marseille a livré un match solide face au Paris Saint-Germain. À défaut de génie offensif, les hommes de Rudi Garcia ont longtemps su contenir leurs adversaires, de nouveau dans un soir sans. L’entrée de Kylian Mbappé a changé la donne, avec son but à la 65e minute. Mais pas seulement. Une action confuse a rendu fous les supporters olympiens, mais aussi certains joueurs marseillais. L’arbitre de la rencontre, M. Bastien, a en effet sifflé une faute de Strootman sur Marquinhos, alors que dans la continuité de l’action, Mitroglou avait poussé le ballon dans le but d’Areola. Sur les images, on voit pourtant que c’est Marquinhos qui semblait s’empaler sur l’épaule du Néerlandais, qui récoltait un carton jaune pour contestation. En sifflant avant la fin de l’action, l’arbitre a empêché l’utilisation de la VAR, qui aurait pu finalement valider le but et donc l’égalisation marseillaise...

En zone mixte après la rencontre, Adil Rami a expliqué sa frustration et a envoyé un message aux arbitres. « Moi je ne comprends pas. On ne va pas cracher sur l’arbitrage on a perdu c’est comme ça. On fait des réunions en début de saison avec les arbitres. Alors messieurs les arbitres, si vous m’entendez, ça ne sert à rien ces réunions, à dire qu’avec la VAR on va laisser terminer les actions et ensuite regarder les vidéos. Aujourd’hui (dimanche), ce n’a pas été le cas. Il n’y a eu aucune faute. À 1-1, au Vélodrome, on peut faire quelque chose avec l’engouement et la ferveur de nos supporters. Maintenant, c’est décevant. On a la chance d’avoir la VAR, il faut en profiter. C’est triste. » Autres joueurs à s’arrêter en zone mixte, Florian Thauvin, Bouna Sarr ou encore Morgan Sanson ont également exprimé leur incompréhension, quand d’autres, comme Dimitri Payet ou Kevin Strootman, n’ont pas souhaité en rajouter une couche.

Leur président, Jacques-Heni Eyraud, l’avait de toute façon fait pour eux. Le dirigeant olympien s’est effectivement arrêté devant les micros, d’abord pour féliciter ses troupes, ensuite pour donner son avis sur le choix de l’arbitre de la rencontre. « Je suis allé voir M. Bastien. Il m’a expliqué que pour lui il y avait obstruction. Je n’ai pas dû faire suffisamment d’études pour comprendre la définition de l’obstruction dans le football. Je ne l’ai pas vue, elle est curieuse. Je ne suis évidemment pas d’accord avec cette décision de l’arbitre. Elle est incompréhensible, comme l’est le non-recours à la VAR. Mais c’est comme ça il faut faire avec. Ça ne change en rien le jugement que j’ai sur les joueurs », a-t-il déclaré. Quelques minutes après cette action litigieuse, le PSG doublait le score par l’intermédiaire de Julian Draxler et l’affaire était pliée. Voilà donc de nouveaux regrets pour les joueurs olympiens...