C’est un Rudi Garcia tourné vers dimanche et le choc face à l’Olympique Lyonnais qui s’est présenté en conférence de presse. Le technicien marseillais souhaite absolument oublier la défaite des siens face à Francfort en Ligue Europa (1-2) pour appréhender au mieux le choc contre le rival lyonnais. Une rencontre qui se disputera sans Adil Rami, blessé. Le défenseur central français qui souffre d’une élongation à la cuisse droite est indisponible entre dix et quinze jours.

Une blessure qui tombe mal mais n’inquiète pas pour autant l’entraîneur de l’OM. « Si j’ai des regrets d’avoir titularisé Adil ? Non, aucun regret. Un deuxième match quatre jours après sa reprise, ça va. Sa blessure, ce n’est pas grand-chose, » a ainsi confié le coach phocéen. Une absence qui va encore chambouler les plans de Garcia en charnière centrale. Un chantier qui perdure depuis le début de saison, où l’ancien coach de l’AS Roma a utilisé quatre associations différentes à ce poste clé.

Rudi Garcia n’a pas encore tranché pour sa charnière centrale

Entre la méforme de Caleta-Car et les pépins physiques, l’intéressé a donc bricolé, plus par obligation que par conviction. Le scénario se répétera donc dimanche au Groupama Stadium. Reste à savoir qui accompagnera donc Luiz Gustavo dans l’axe. À ce sujet, Rudi Garcia n’a délivré que très peu d’indices sur son futur choix. « Pour remplacer Rami, les deux solutions les plus probables pour demain sont Caleta-Car et Kamara. Le choix n’est pas encore fait. Duje est athlétique, Bouba connait bien l’équipe.

Les deux possèdent un profil qui se ressemble, ils ont du sang-froid et une qualité de relance. Ils ont une bonne lecture du jeu. Ils pourraient même être associés, ce qui permettrait à Luiz de remonter au milieu, » analyse ainsi Garcia. Difficile donc d’extrapoler sur l’option définitive que validera le principal protagoniste à Lyon. Profitera-t-il de cette affiche pour relancer sa nouvelle recrue Caleta-Car en Ligue 1 ? Ou prendra-t-il le risque d’exposer Kamara face à l’armada offensive rhodanienne ? Réponse dimanche soir aux alentours de 20 heures...