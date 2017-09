Rudi Garcia a mis du temps à digérer la gifle cinglante reçue à Monaco (1-6). Mais après quelques heures à gamberger, l’entraîneur de l’OM s’est lancé dans son opération reconquête. Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse avant la réception du Stade Rennais dimanche, le technicien phocéen a dévoilé ses plans pour le club olympien. Et sa vision ne s’arrête pas uniquement au match de dimanche. C’est sur le long terme que se projette Garcia. Dans cet avenir proche, la jeunesse marseillaise jouera un rôle prépondérant.

Et un joueur en particulier pourrait obtenir du temps de jeu plus rapidement que prévu : Boubacar Kamara (17 ans). La pépite marseillaise a visiblement marqué des points aux yeux de son entraîneur ces dernières semaines. À tel point que Garcia songe à l’incorporer rapidement dans le onze phocéen et possède déjà un avis tranché sur sa position sur le pré. « Pour Kamara ? Ça va venir. Il lui manque de l’expérience, du travail, du jeu. Mais tout est planifié le concernant. Il faut le mettre dans les meilleures conditions pour le lancer, dans une équipe cohérente. Moi je le vois à un poste différent de celui où il a été formé, » a ainsi décrypté l’ancien coach de l’AS Roma.

Kamara et Lopez au cœur du projet de l’OM

Une analyse qui laisse transparaître une indication : c’est bien dans l’entrejeu que Kamara devrait évoluer cette saison... Un autre joueur cette semaine a cristallisé l’attention sur la Canebière : Maxime Lopez (19 ans). Le milieu défensif marseillais susciterait un intérêt particulier du FC Barcelone, prêt à l’enrôler la saison prochaine. Une rumeur qui n’a pas laissé insensible Rudi Garcia, désireux d’offrir une place de premier choix à l’OM au principal protagoniste.

« Le Barça sur Lopez ? Oui, on m’a dit ça, je ne sais pas si c’est vrai. Max est au cœur du projet de l’OM. Il fait partie de nos jeunes joueurs, et nous on veut bâtir avec eux, donc on a tout intérêt de garder ces joueurs-là. On veut construire autour de lui, » a insisté l’entraîneur marseillais. Car c’est aussi ça l’OM Champions Project, bâtir une équipe solide tout en s’appuyant sur la jeunesse dorée phocéenne. Boubacar Kamara et Maxime Lopez incarnent si bien l’avenir olympien...