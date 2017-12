L’OM est dans les clous cette saison. Après un début d’exercice compliqué, le club olympien est 4e à un match de la trêve et à seulement trois points du podium. La belle série de 13 rencontres sans défaite a fait son effet et le revers à Lyon le week-end dernier n’a pas semblé affecter plus que cela l’effectif. C’est en substance ce qu’on fait paraître Luiz Gustavo et Rudi Garcia en conférence de presse ce mardi. À la veille de la réception de Troyes, les deux Marseillais ont affirmé vouloir terminer sur une bonne note.

Car l’ambition est bien de terminer l’année 2017 de la meilleure des manières afin de rattraper les équipes de devant, ou du moins pour les garder à distance. Une victoire permettrait d’aborder la deuxième partie de saison sereinement. D’autant que les échéances à venir seront importantes pour l’OM. Il y aura besoin d’un effectif au complet. Certes éliminé de la Coupe de la Ligue la semaine passée à Rennes, Rudi Garcia souhaite jouer la Ligue Europa à fond et pour cela la venue d’un joueur au mercato ne serait pas de trop.

Garcia ne dit pas non à une arrivée

Face à la presse, le coach phocéen n’a pas trop souhaité aborder le mercato mais devant l’insistance des médias, il a fini par lâcher quelques indices sur la direction à prendre. « Déjà, on n’aura pas 30 matches en 70 jours car on n’a pas été capables de se qualifier à Rennes. On aura la Coupe de la Ligue en moins. Cela fait trois matches en moins sur cette période. On aura besoin d’un effectif assez conséquent. La réflexion c’est de savoir si le notre suffit… S’il y a des départs, notre effectif ne suffira pas, sinon, ça sera peut-être suffisant », a-t-il prévenu. Garcia se méfie notamment de la forme physique de ses joueurs.

Préservés des blessures en cette première moitié de saison, les Marseillais n’auront peut-être pas la même réussite en 2018. « Il ne faut se laisser leurrer non plus car on a eu 90% de notre effectif à disposition. Il y a malheureusement Sertic (problème tendineux depuis le 14 novembre, absent deux mois, ndlr) et Kamara (entorse à la cheville depuis la mi-novembre, absent six semaines, ndlr), en plus c’est le même secteur mais globalement on a été épargnés depuis le début de la saison. Une infirmerie normale est plus remplie que la notre. » La porte à une arrivée est donc ouverte.