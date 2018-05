Même si l’actualité marseillaise est forcément marquée par cette finale d’Europa League face à l’Atlético de Madrid programmée pour mercredi soir, les Phocéens avaient tout de même un match important dans la lutte pour le podium vendredi soir, face à Guingamp. Mais l’Olympique de Marseille n’a pas été en mesure de prendre les trois points (3-3). Alors qu’ils menaient 2-0, les troupes de Rudi Garcia ont vu les Bretons revenir au score, puis les dépasser, avec l’expulsion de Steve Mandanda peu après l’heure de jeu notamment. Thauvin parvenait tout de même à marquer ce troisième but à la 81e minute.

Une mauvaise opération pour l’Olympique de Marseille, qui va maintenant devoir compter sur des défaites de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco, respectivement deuxième et troisième avec une rencontre de moins que les Marseillais. On peut donc mieux comprendre l’agacement de Rudi Garcia contre l’arbitre de la rencontre. S’il a d’abord affirmé que ce nul est avant tout la faute de l’équipe, il a ensuite pesté contre l’expulsion de Mandanda.

« Après, ce que je déplore, c’est qu’on ait été réduits à 10. On a été réduits à dix, je le déplore. J’ai passé quatre ans en Italie, je ne savais pas que la double peine existait encore en France. Faut que je me remette à la page, comme on dit. Du coup, on a pris de la fatigue pour mercredi », a ainsi lancé l’ancien de l’AS Roma, qui n’a pas digéré l’expulsion de son portier sur ce penalty sur Jimmy Briand. Cette trêve nationale passée, l’Olympique de Marseille va maintenant pouvoir se concentrer sur cette finale européenne, ô combien attendue dans le sud de la France...