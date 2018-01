Rudi Garcia n’est pas du genre à adresser un concert de louanges si facilement. Invité à s’exprimer face aux médias ce vendredi, le technicien marseillais a dérogé à la règle pour Florian Thauvin. L’entraîneur phocéen admet volontiers l’évidence, son joueur crève l’écran depuis plusieurs mois à l’OM. Une réussite saluée unanimement par les observateurs. Le natif d’Orléans marche sur l’eau et a su devenir indispensable sur le pré. Une forme étincelante qui se traduit notamment par des statistiques affolantes.

En 22 matchs de Ligue 1, Thauvin a marqué et adressé neuf passes décisives. Des chiffres éloquents qui en font l’un des joueurs le plus impliqué dans les réalisations inscrites par son équipe en Europe. Une implication louée par son coach qui n’a pas hésité à l’encenser. « Florian démontre qu’il est l’un des meilleurs en Europe au niveau des statistiques. Cela prouve son importance depuis 15 mois. Il a beaucoup progressé dans ses déplacements notamment, il mérite l’empathie qu’il reçoit en ce moment, » décrypte ainsi Garcia.

Garcia voit loin pour Thauvin

Ce dernier s’est également penché sur les raisons du retour au premier plan de l’international français, et se projette volontiers vers un avenir radieux pour son ailier droit. « Tout n’a pas été facile pour lui, il a mûri, progressé et on fait en sorte qu’il reste les pieds sur terre même si il est humble. Il ne faut pas qu’il oublie dans quel contexte il était il y a 16 mois. C’est bien qu’il reste les pieds sur terre car il continuera à marquer des buts et à faire des passes décisives. Ses plus belles années arrivent. Il faut absolument que l’OM en profite cette saison. Si il continue comme ça, il a tout pour être dans le groupe France au Mondial, » confie ainsi l’entraîneur marseillais.

Une ascension fulgurante dont se réjouit Florian Thauvin qui n’occulte pas cependant qu’il a traversé une zone de turbulences à Marseille. « Ça a été compliqué au début. Maintenant ça se passe plutôt bien pour moi. Ça n’a pas été simple. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi même et sur le terrain. Ça me fait plaisir de sortir dans la rue discuter avec les gens. Je remercie tous les supporters pour l’amour qu’ils me donnent, » lâche ainsi l’intéressé. Une idylle qui pourrait se matérialiser encore un peu plus dimanche en cas de succès marseillais face à Monaco...