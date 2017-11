Le contraste était flagrant. Cette semaine, l’Olympique de Marseille a lutté pour arracher un match nul sur la pelouse de Konyaspor (1-1) en Ligue Europa. Ce dimanche après-midi, les Phocéens se sont imposés sur le score d’un but à zéro face à Guingamp, pire équipe à l’extérieur de Ligue 1. En première période, tout allait très bien et la ligne de récupération de l’OM était très haute, étouffant les Guingampais d’Antoine Kombouaré dans leur camp.

Mais les Phocéens ne parvenaient pas à faire la différence jusqu’à cette action de classe de Florian Thauvin après une belle récupération de Morgan Sanson et un relais de Dimitri Payet. Malgré tous leurs efforts, les hommes de Rudi Garcia n’arrivaient pas à faire le break malgré quelques situations et des ratés de la part des attaquants ou des arrêts du portier breton, notamment au-devant de cette belle reprise de la tête de l’attaquant grec Kostantinos Mitroglou.

« Il y avait plusieurs niveaux d’écart entre les équipes »

La deuxième période, en revanche, a été très insipide. Si la fatigue est un argument recevable, l’OM n’est pas au bout de ses peines puisque la formation dirigée par Jacques-Henri Eyraud n’est qu’à la troisième rencontre de sa série de dix matches qui vont se jouer sur un mois. Par conséquent, Rudi Garcia, en conférence de presse d’après-match a tenu à remettre les pendules à l’heure et a volé au secours de ses joueurs, un peu attaqués.

« Flo (Thauvin, ndlr) avait le droit d’être un peu moins lucide sur la fin. Je suis très content de la soirée, si vous ne l’êtes pas, ce n’est pas grave. La victoire ne souffre d’aucune contestation possible sur ce match-là, il y avait plusieurs niveaux d’écart entre les équipes. Mais on a le droit d’être fatigués, on a fait quatre heures d’avion pendant que les Guingampais regardaient les matches de Coupe d’Europe sur leur canapé », a piqué Rudi Garcia à l’issue de la rencontre. Une excuse acceptable, mais qui ne doit tout de même pas éclipser les maladresses de ses joueurs dans la finition...