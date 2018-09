Steve Mandanda en conférence de presse, cela constitue toujours un événement dans le microcosme marseillais. Et encore un peu plus depuis son titre de champion du monde raflé avec les Bleus en Russie. Si il fut bien question de manière épisodique du sacre mondial, les questions des médias ont souvent tourné sur l’état de santé du gardien phocéen. Blessé à la cuisse, le dernier rempart olympien a repris la compétition ce mercredi face à Strasbourg (3-2). Un retour salué comme il se doit par le public de l’Orange Vélodrome et qui a rassuré l’intéressé sur ses dispositions physiques du moment.

« Je me sens bien, j’ai pris le temps avec le staff pour revenir à 100%, c’est pour ça que j’ai joué mercredi, car j’étais à 100%. Je me suis bien senti après un mois et demi d’arrêt c’était important de retrouver le stade, la compétition, de renouer avec la vie de groupe, » a ainsi révélé Mandanda. Ce dernier le concède volontiers, il s’est posé quelques questions sur cet enchaînement malheureux de blessures (quatre en moins d’un an), et a décidé cette fois-ci de ne pas précipiter un retour sur le terrain.

La mise au point de Mandanda sur ses blessures à répétition

« Je ne suis pas un habitué des blessures, forcément on se pose la question du pourquoi du comment. Le but c’était de bien cicatriser d’abord et de renforcer les ischios c’est ce qui a été fait. La trêve internationale m’a permis aussi de prendre le temps, » résume le champion du monde. La doublure d’Hugo Lloris en équipe de France a également profité de son passage devant les médias pour revenir sur les rumeurs liées à une éventuelle surcharge pondérale à son retour de vacances cet été.

« Le surpoids ? Quand ça se passe moins bien on trouve tout ce qu’on a à dire pour critiquer, ça fait partie du milieu, il faut faire avec. C’est agaçant, mais ça ne m’a pas affecté. » Une manière également de tordre le cou à ses détracteurs qui estiment qu’il est toujours blessé. « C’est l’impression que ça a donnée en tout cas. Ça fait onze ans que je suis là, j’ai enchaîné pas mal de rencontres, je ne suis pas un habitué de la salle de soins. Mais bon c’est comme ça, quand on a des éloges dans les journaux on ne dit rien , quand il y a des critiques, on prend et on ne dit rien, » explique le portier de l’OM. Dimanche à Lille (21 heures), Steve Mandanda disposera d’une nouvelle opportunité pour faire taire ses détracteurs...