Fessé par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (4-2), l’Olympique de Marseille a réagi hier soir face à Strasbourg, dans un match aux multiples rebondissements. Menés au score après un but de Kenny Lala (27e), les hommes de Rudi Garcia ont su montrer du caractère en première période pour recoller au score (41e) et prendre les devants, juste avant la pause (44e). Avant de s’arracher pour décrocher les trois points de la victoire dans le temps additionnel grâce à Valère Germain (90e +1), malgré l’égalisation strasbourgeoise signée Nuno Da Costa quelques minutes avant (89e).

Un succès acquis au mental qui a plu au coach marseillais Rudi Garcia. « Le groupe est allé chercher l’égalisation et on a même pu mener au score une première fois. Après, on a été réduits à dix et on a pratiquement eu tout bon en tenant le résultat avant de craquer. C’est à ce moment-là que l’on a retrouvé ce sursaut d’orgueil, le côté un peu fou de ce groupe qui s’est dit "on va aller chercher la victoire". (...) C’est bien d’avoir gagné ce match à ce moment de la semaine, après le revers à Lyon (2-4). Il y a des matches où ça part de rien, mais ça peut souder, ça peut aider mentalement. On en avait besoin ».

Un mental d’acier, mais une défense à la peine

Mais si l’OM peut se gargariser d’avoir trouvé les ressources mentales pour renouer avec la victoire et remonter sur le podium, le finaliste de la dernière Ligue Europa sait qu’il est encore très perfectible. À l’issue de la rencontre, Dimitri Payet a d’ailleurs lâché une petite phrase qui illustre parfaitement ce constat. « On ne peut pas gagner tous nos matches en mettant trois ou quatre buts. » En clair, la défense olympienne encaisse beaucoup trop de buts et oblige donc le secteur offensif à devoir se démener comme jamais. Les dires du Réunionnais ne sont pas une attaque frontale vis-à-vis de ses coéquipiers défensifs, mais ils soulignent un constat inquiétant qui pourrait jouer de vilains tours aux Phocéens dans les moments importants de la saison.

Depuis le début de la saison, Marseille c’est 15 buts encaissés en 7 matches, toutes compétitions confondues, dont 6 encaissés en 5 rencontres disputées à l’Orange Vélodrome. En Ligue 1, l’OM est d’ailleurs l’avant-dernière défense du championnat, à égalité avec Nîmes (13 buts). Une tendance alarmante qui pourrait durer. Entre les prestations mitigées de Luiz Gustavo (dont le retour dans l’entrejeu n’est pas pour tout de suite), Duje Caleta-Car, Adil Rami et Jordan Amavi (en grande difficulté hier), les cartons rouges qui s’accumulent (Caleta-Car face à l’OL, Amavi hier soir), et les blessures (Rami, Rolando), Rudi Garcia n’est pas épargné. Et tout ça sans compter sur les laissés pour compte (Aymen Abdennour, Tomas Hubocan)...