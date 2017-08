Depuis quelques jours, c’est le calme plat sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Rudi Garcia a globalement obtenu ce qu’il voulait, avec ses quatre premières recrues (Luiz Gustavo, Germain, Mandanda et Rami) mais il espère toujours l’arrivée d’un attaquant supplémentaire pour épauler Valère Germain. Germain, justement, est-il prêt à accueillir un joueur qui pourrait bien le reléguer sur le banc au regard du 4-3-3 mis en place par son entraîneur ?

Interrogé par France Football, il a donné son opinion sur l’arrivée attendue d’un nouveau numéro 9 ? « Je ne sais pas si quelqu’un arrivera ou pas. En tout cas, on va jouer beaucoup de matches, donc toutes les recrues seront les bienvenues ». Auteur d’une excellente préparation estivale et surtout d’un triplé pour son premier match à l’Orange Vélodrome face à Ostende, Germain ne prend pas ombrage des attentes des supporters.

Germain comprend les supporters

« Peut-être qu’ils attendent le nom d’une star, et c’est normal. Moi, j’ai été supporter plus jeune, tout le monde aimerait Agüero ou je ne sais pas qui, mais je suis persuadé que les attaquants actuellement au club vont marquer beaucoup de buts », annonce-t-il. Lui a en tout cas bien commencé. Tout comme Njie, également efficace lors des matches de préparation.

Une chose est certaine : alors qu’on le disait surtout adapté pour des schémas à deux attaquants, Germain a d’ores et déjà prouvé qu’il pouvait briller seul en pointe, bien aidé, il est vrai par les caviars de Payet et Thauvin. L’ancien Monégasque se dit serein mais préfère prévenir. « Ça se passera bien quoi qu’il arrive. Même s’il y aura peut-être des périodes où, comme tout attaquant, je marquerai moins de buts. Mais les supporters, ce qu’ils apprécient, c’est que les joueurs se donnent toujours à fond. Il y a des matches où je passerai à côté, mais ici, si tu mouilles le maillot, ils pardonnent. Je ne me fais pas de soucis. » C’est finalement le futur attaquant qui pourra peut-être s’en faire au regard de la forme affichée par Germain !