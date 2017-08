L’Olympique Lyonnais a pris un virage à 180° cet été. Les Gones ont laissé filer des cadres et ont recruté des joueurs pour la plupart jeunes et ambitieux. En attaque, Mariano Diaz et Bertrand Traoré sont venus compenser les départs d’Alexandre Lacazette (Arsenal), Rachid Ghezzal (libre et parti à Monaco) ou encore de Mathieu Valbuena (Fenerbahçe). En défense, l’OL a pratiquement tout changé. Marçal et Ferland Mendy ont été recrutés au poste de latéral gauche. À droite, Kenny Tete est venu concurrencer Rafael, alors que Christophe Jallet a rejoint Nice. En défense centrale, Lyon a laissé filer Emanuel Mammana (Zénit) et Nicolas Nkoulou (prêt avec OA au Torino). Marcelo a rejoint la cité lyonnaise pour épauler Jérémy Morel, repositionné dans l’axe. Mouctar Diakhaby et Mapou Yanga-Mbiwa complètent le secteur défensif. Si au poste de gardien Anthony Lopes est toujours en place, les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont pas acheté de milieu de terrain.

Un poste où le club hésite encore à recruter à écouter Jean-Michel Aulas, interrogé sur OLTV récemment. « On va se réunir avec Gérard Houllier, Bruno Genesio et Florian Maurice. On peut imaginer un complément au milieu de terrain, rien n’est encore défini ». Le club hésite notamment car il y a déjà plusieurs milieux déjà présents et que cela peut être l’occasion de leur donner leur chance. Bruno Genesio peut compter sur Lucas Tousart, qui est monté en puissance la saison dernière et qui part dans la peau d’un titulaire à part entière. Le Français a été associé à Sergi Darder samedi dans le 4-2-3-1 mis en place face à Strasbourg. Le technicien tricolore peut aussi s’appuyer sur Jordan Ferri, Clément Grenier Christopher Martins Pereira ou encore Houssem Aouar, qui était envoyé en réserve ce week-end. Il s’agit de joueurs revanchards pour la plupart. Darder et Ferri étaient remplaçants la saison passée. Grenier, lui, a été envoyé en prêt à la Roma.

Un manque d’impact dans l’entrejeu

Malgré cet état d’esprit, l’OL pourrait se renforcer dans ce secteur. Tout d’abord, le club présidé par JMA n’a pas remplacé Maxime Gonalons et Corentin Tolisso, partis respectivement à la Roma et au Bayern Munich. Le club avait annoncé que Grenier compenserait numériquement le départ de Tolisso. Bruno Genesio avait aussi ajouté que Christopher Martin Pereira serait la doublure de Tousart. Mais il s’est blessé. En cas de blessure, de suspension, l’OL pourrait vite être limité cette saison. De plus, avec Tolisso (116 matches de L1) et Gonalons (241 matches de L1) en moins, le milieu lyonnais manque aussi d’expérience. Grenier (115 matches) et Ferri (133 matches) sont les joueurs les plus expérimentés. Mais ils ont débuté la saison en tant que remplaçants. Le duo Tousart (24 rencontres), qui a un gros volume de jeu et dont le club attend beaucoup cette saison, et Darder (49 rencontres), qui est censé apporter le côté technique, était aligné samedi. Sur les premières rencontres disputées cette saison par les Gones, le milieu de terrain, qui a encore besoin de trouver des automatismes (Darder et Tousart ont été alignés 7 fois ensemble l’an dernier), a manqué d’impact.

Dans ce système en 4-2-3-1, il manquait aussi d’un milieu capable de casser les lignes et de créer le lien avec les attaquants. Darder a notamment été approximatif à ce niveau (passes ratées). « Je trouve qu’on a eu un peu trop de déchet contre Strasbourg. On a cherché des passes difficiles alors qu’on doit avoir davantage de maîtrise. Pour un premier match, il y a eu plus de positif que de négatif », a confié ce mercredi Bruno Genesio en conférence de presse. Quelques jours plus tôt, il avait dressé le portrait de sa recrue idéale.« On aura un peu moins d’impact dans ce secteur par rapport à la saison passée avec la perte de Corentin Tolisso notamment. On veut étoffer notre milieu par un joueur un petit plus athlétique, qui a un profil un petit peu différent de ceux qu’on a ». Ce mercredi, Genesio en a dit plus : « On est toujours en réflexion et le réflexion avance. On aura l’occasion d’en parler dans les prochains jours. Je n’ai pas dit qu’on recherchait, j’ai dit qu’on était en réflexion. On voit bien que Tousart, tout repose un peu sur lui au niveau du milieu défensif. Si pour X raisons Lucas n’est pas là, on est un peu dépourvus sur ce profil-là. On veut plus une alternative qu’un complément à Tousart ». L’OL a encore trois semaines pour trouver ce nouveau milieu défensif.